Şentop, Raşidov ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Bulgaristan Meclis Başkanı Vejdi Raşidov ile görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, “Ekonomi ve ticaret başta olmak üzere; sanayi, turizm, eğitim, kültür ve diğer birçok alanda, iş birliğini geliştirilebileceğimiz yüksek bir potansiyel bulunmaktadır. Öte yandan, sahip olduğumuz komşuluk ilişkilerimizde, halklarımız arasında giderek artan yakınlık da önemli bir rol oynamaktadır” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bulgaristan Meclis Başkanı Vejdi Raşidov ile ikili ve heyetler arası görüşmelerden sonra TBMM Tören Salonu’nda açıklama yaptı. Şentop, Raşidov’un Bulgaristan tarihinde ilk kez Türk kökenli biri olarak Meclis Başkanı seçilmesinden ve ilk ikili resmi ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirmesinden son derece onur duyduklarını belirterek, “Balkan kökenli bir Türk olarak bundan şahsi bir mutluluk duyduğumu da paylaşmak isterim. Zatıalilerinin Meclis Başkanlığı görevine seçilmesi, her iki ülkenin çok daha yakın ilişkiler geliştirmesi için de önemli bir fırsat sunmaktadır. Geçmiş yıllarda takdirle karşıladığımız şahsi emeklerinin bilincinde olarak Türkiye ile Bulgaristan arasında gerek ikili gerekse de parlamentolar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde kendisinin önemli bir rol oynamaya devam edeceğine canıgönülden inanıyorum” ifadelerini kullandı.