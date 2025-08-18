Sera Gölü Temizlendi, Çöp Çıkarıldı

SERA GÖLÜ’NDE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Trabzon’un önde gelen turizm bölgelerinden biri olan Sera Gölü’nde, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen temizlik çalışmaları sonucunda gölden 30 kamyon çöp çıkarıldı. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, bu işlemle birlikte gölü yeniden eski güzelliğine kavuşturduklarını belirterek, “Artık yerli ve yabancı turistlerimiz çöplerle kaplı bir göl değil, pırıl pırıl bir göl görecekler” dedi.

DEVLET SU İŞLERİ’NDEN KORUMA VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI

DSİ, Trabzon’daki Sera Gölü için temizlik ve koruma faaliyetlerine devam ediyor. Önceki yıllarda, 2015, 2019 ve 2024 dönemlerinde yapılan dip temizliğiyle göldeki rusubi malzemelerin temizlenmesine önem verildi. Ayrıca, yukarı havzada inşa edilen tersip bentleri ve çökeltim havuzları ile taşkın riski azaltıldı. Ekipler, DSİ’nin envanterine yeni eklenen yüzer paletli amfibik ekskavatörlerle, sağanak yağışlar nedeniyle göle taşınan ve atılan çöpleri topladı. Sonuç olarak, Sera Gölü’nde 30 kamyon çöp temizlenerek, göl doğal görünümüne kavuşturuldu.

DİP TEMİZLİK ÇALIŞMALARI HIZLANDI

DSİ Genel Müdürü Balta, yaptığı yazılı açıklamada, dip temizlik çalışmaları aracılığıyla gölün doğal görünümüne kavuştuğunu vurguladı. Balta, “2024 yılında gerçekleştirdiğimiz son dip temizlik çalışmasıyla birlikte Sera Gölü’nden rusubi malzemeleri arındırdık. Trabzon, ülkemizin en çok yağış alan illerinden biri olduğu için, sağanak yağışlar sonrası göle taşınan yüzer çöpleri bu kez yeni alınan yüzer paletli amfibik ekskavatörlerle temizledik” ifadelerini kullandı.

GÖLDE TEMİZLİK ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

Balta, 21 Mayıs 2025 tarihinde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın katılımıyla yaptığı açıklamada, “Bu özel iş makinelerini su yollarının ve nehir deltalarının derinleştirilmesi, nehir, göl, baraj, sahil bakımı ve temizlik işlerinde kullanmayı hedefliyoruz. Bugün itibarıyla yüzer paletli ekskavatörümüz, Sera Gölü’nün yüzeyinde biriken yüzer çöplerin temizlenmesinde aktif görev aldı. Geldiğimiz noktada Sera Gölü’ndeki temizlik çalışmamız tamamlanmıştır” dedi.