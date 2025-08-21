GEÇEN HAFTA YAŞANAN OLAYLAR

Geçen hafta evine düzenlenen operasyon sonucunda gözaltına alınıp tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in kızı, kamunun ilgisini çekti. Babasının yargı sürecini yakından takip eden ve hem emniyet hem de adliye önünde babasının yanında destek için nöbet tutan Seraf Özer’in kimliği, merak konusu oldu. Seraf Özer ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde yer alıyor.

SERAF ÖZER KİMDİR?

Seraf Özer, Ahmet Özer’in kızı olarak dikkat çeken bir hukuk uzmanıdır. Profesyonel avukatlık kariyerine sahip olan Seraf Özer, 2010-2015 tarihleri arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden lisans eğitimi aldı. Ardından, 2015-2017 yılları arasında aynı üniversitede İş Hukuku alanında yüksek lisansını tamamladı. Şu anda Ankara merkezli bir holdingde hukuk danışmanı olarak görev yapıyor ve kariyerini burada sürdürüyor.

YAŞI VE KÖKENİ

Seraf Özer’in yaşı, kamuoyunda ilgi çeken unsurlardan birini oluşturuyor. Eğitim geçmişi ve mesleki deneyimleri göz önüne alındığında, yaklaşık 30’lu yaşlarının ortalarına geldiği düşünülüyor. Kesin doğum tarihi açıklanmamakla birlikte, genç bir hukukçu olarak biliniyor. Ayrıca, Seraf Özer’in memleketi İstanbul ve ailesinin kökenleri, Esenyurt bölgesine dayanmaktadır. Eğitim ve mesleki hayatını ağırlıklı olarak İstanbul’da sürdüren Özer, ailesine ve bölgesine olan bağlılığıyla tanınıyor.

BABASI AHMET ÖZER

Seraf Özer’in babası, Türkiye’nin siyasetinde tanınan figürlerden biri olan Ahmet Özer’dir. Esenyurt Belediye Başkanı olarak uzun yıllardır aktif siyaset yapıyor. Son zamanlarda yaşanan gelişmelerle gündeme gelen Ahmet Özer, aynı zamanda kızı Seraf Özer’in hayatında da önemli bir figür konumunda.