Şerafettin Dağları, Eşsiz Manzaralar Sunuyor

ŞERAFETTİN DAĞLARI’NDA EŞSİZ MANZARALAR

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 2 bin 700 rakımlı Şerafettin Dağları, gün doğumu ve batımında sunduğu eşsiz manzaralarla dikkat çekiyor. Karlıova ve Solhan ilçeleri arasında yer alan bu dağlar, sarp yamaçları ve eteklerindeki yaylalarıyla bölgenin önemli doğal alanlarından birini oluşturuyor. Şerafettin Dağları’nın Karlıova ilçesine bağlı Sudurağı köyünün karşısındaki bölgeden şehrin dört bir yanını görmek mümkün.

DAĞDA GECE GÜNEŞİ KARŞILAMAK

Sudurağı köyünde yaşayanlar, uzun yıllar hayvancılık yaptıkları bu dağlarda, güneşin doğuşu ve batışının keyfini çıkarıyor. Yaklaşık 8 kilometrelik zorlu bir yolculuğun ardından zirveye ulaşan köy sakinleri, önce gün batımını izleyip, güneşi karşılamak için geceyi dağın zirvesinde geçiriyor. Güneş doğmadan önce uyanan vatandaşlar, hakim tepeden güneşin doğuşunun ilk anlarını seyretmenin mutluluğunu yaşıyor. Bu bölge, aynı zamanda 1916-1917 Osmanlı-Rus Savaşı’nın yaşandığı bir alan olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altına alınıyor ve tarihi izleriyle ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sağlıyor.

Fotoğraf tutkunu ve özel eğitim öğretmeni Muhammed Celayir, AA muhabirine yıllardır doğa gezileri ve kamp yaptığını ifade etti. Şerafettin Dağları’nın zirvesinde hem fotoğraf hem de doğa tutkusunu bir araya getirdiğini dile getiren Celayir, “Arazi araçlarıyla rahat ulaşım sağladığınız bir noktada ve kamp için uygun. Ben de eşimin Sudurağı köyünde yaşayan akrabalarıyla buraya geldim. Çok güzel anlara tanıklık ettik, harika görüntüler elde ettik” dedi. “Bingöl’ün farklı noktalarından güneşin doğuşu izlenebiliyor. Şerafettin Dağları da bunlardan biri. Aynı zamanda alternatif bir rota sunuyor. Yazın en sıcak zamanında buz gibi bir gece geçirdik. Güzel bir deneyim oldu. Güneşin doğuşunun videosunu ve fotoğraflarını çektik. En güzel yanı o anlara tanıklık etmekti. Bunları belgelemek de güzeldi.”

EŞSİZ MANZARALAR VE KAMP KEYFİ

Köy sakinlerinden Abdullah Kuş da bölgede eşsiz bir manzara olduğunu belirtti. “Karşıda Muş’u, Karlıova’yı, Bingöl’ü görüyorum. Bingöl’ün nadir bölgelerinde böyle güzel manzaralar oluşuyor ama burası daha özel. Arkadaşlarımızla beraber geldik, burada kamp kurduk, çayımızı içtik. Sonrasında güneşin doğuşunu seyrettiğimiz anın keyfini yaşadık. İnşallah herkes bu keyfi yaşar” ifadelerini kullandı.