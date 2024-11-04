Şerafettin Memiş’in Vefatı Gıda Sektörünü Sarstı

ŞERAFETTİN MEMİŞ’İN VEFATI

Tat Gıda Yönetim Kurulu Başkanı ve Tat Bakliyat’ın kurucusu olan ünlü iş insanı Şerafettin Memiş, geçirdiği kalp krizi sonucu 63 yaşında yaşamını yitirdi. Olay, dün saat 16:00’da gerçekleşti. Memiş için Mersin’deki Muğdat Camisi’nde cenaze töreni düzenleneceği bilgisi alındı.

TAT GIDA’DAN AÇIKLAMA

Tat Gıda tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Tat Gıda’nın Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şerafettin Memiş vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Şirketimizin bir sonraki yönetim kurulu toplantısında Sayın Şerafettin Memiş’in vefatı ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine atama yapılarak kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.” ifadelerine yer verildi.

ŞERAFETTİN MEMİŞ’İN GİRİŞİMLERİ

Şerafettin Memiş, Ocak ayında Tat Gıda’nın hisselerini satın aldı. Tat Gıda, 27 Eylül 1967 tarihinde Vehbi Koç tarafından Bursa’da domates ürünleri işlemek amacıyla Tat Konserve adı altında kuruldu. 2013 yılında ise şirket, adını Tat Gıda olarak değiştirdi. Karacabey ve İzmir Torbalı’daki tesislerle büyümeye devam eden Tat Gıda, 56 yıldır sektörde faaliyet gösteriyor.