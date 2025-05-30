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Seramik Atölyesi Öğrencilerin Becerilerini Geliştirdi

ÖĞRENCİLERİN BEYİN FIRTINASI YAŞADIĞI ETKİNLİK

SUBÜ Malzeme ve İmalat Topluluğu, öğrencilerin sanatsal yönlerini geliştirmek amacıyla ‘Seramik Atölyesi’ etkinliğini düzenledi. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin Malzeme ve İmalat Topluluğu tarafından organize edilen bu etkinlik, SUBÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın desteğiyle gerçekleşti. Katılan öğrenciler, el becerilerini geliştirme fırsatını yakaladı.

KATILIMCILAR KENDİ TASARIMLARINI YARATTI

Etkinlik boyunca, katılımcılar seramik şekillendirme ve temel kalıplama tekniklerini öğrenerek kendi özgün tasarımlarını oluşturdu. Bu süreç, öğrencilerin yaratıcılıklarını sergiledikleri bir ortam yarattı. Etkinlik sonunda ortaya çıkan eserler, paylaşılan bir sunumla katılımcılarla buluşturulmuş oldu. Böylece, herkes birbirinin çalışmalarını görme ve değerlendirme şansı buldu.

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