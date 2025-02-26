Serap Yazıcı Özbudun’dan Özgür Özel’e Cevap

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Gelecek Partisi’nden ayrılıp AK Parti’ye katılan Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “CHP’ye gelmek istedi, ama biz reddettik” iddiasına sert bir karşılık verdi. Özbudun, CHP’nin kendisini birçok kez davet ettiğini fakat bu teklifleri geri çevirdiğini açıkladı. Özgür Özel, önceki gün yapılan grup toplantısında Özbudun’un AK Parti’ye geçmeden önce CHP’ye katılma arzusunun olduğunu, ancak bu isteğinin kendisi tarafından reddedildiğini ifade etmişti. Bu açıklama, siyasi kulislerde büyük etkiler yarattı.

CHP İLE TEMAS VE GÖRÜŞME

AK Parti Milletvekili Özbudun, Özel’in sözlerine karşılık bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı. CHP ile ilk temas tarihinin 9 Ekim 2024 olduğunu belirten Özbudun, 14 Ocak 2025’te CHP Kepez Belediye Meclis Üyesi Berna Polat’ın kendisini arayarak Özgür Özel’in görüşme teklifini ilettiğini aktardı. Yoğun programı nedeniyle bu görüşmeyi ertelediğini söyleyen Özbudun, 15 Ocak’ta CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem ile beraber CHP Genel Merkezi’nde Özgür Özel ile bir araya geldiğini doğruladı.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI

Görüşmenin içeriğini paylaşan Özbudun, Özgür Özel’in kendisine olası bir anayasada değişiklik sürecinde katkı sunma önerisinde bulunduğunu ve CHP’ye katılmasının memnuniyetle karşılanacağını söylediğini belirtti. Ancak Özbudun, “CHP ile siyasi ve ideolojik bir uyumsuzluk yaşadım ve bu teklifi nazikçe reddettim,” dedi. Görüşme sırasında AK Parti’den davet aldığını ve bu konuda henüz bir karar vermediğini Özel’e ilettiğini ifade eden Özbudun, Özel’in kendi partisinde kalması halinde buna saygı duyacağını, fakat AK Parti’ye geçerse bunun doğru bir tercih olmayacağını belirttiğini söyledi. Özbudun, görüşme esnasında Özgür Özel’in dikkatsiz davrandığını öne sürdü. “Görmediğim için fark etmeyeceğimi zannetti,” diyen Özbudun, Özel’in iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurguladı ve süreci şeffaf bir biçimde kamuoyuyla paylaştı.