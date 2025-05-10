Serayı Kadınlar Geliştiriyor. Kadınlar, 500 Kilo Ürün Alıyor

GÜNLÜK ÜRETİM RAKAMI

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde gerçekleştirilen proje sayesinde eğitim alan kadınlar, seracılıkta önemli bir başarı gösteriyor. Bu sayede, günlük 500 kilo ürün elde eden kadın çiftçiler, ilçedeki diğer kadınlara da ilham veriyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından GAP bölgesinde üretim ve istihdamı artırmak amacıyla başlatılan bu proje, büyük ilgi topluyor. Projenin Yavuzeli’de hayata geçirilmesinin ardından “Seracı Kadınlar Güçleniyor” adıyla başlatılan proje ile kadın çiftçilere seracılık eğitimi verilmesi sağlanıyor.

SERA KURULUMU VE DESTEKLER

Eğitimlerin verildiği uygulama serasında, kadın çiftçilere sera kurma konusunda büyük destekler sunuluyor. Yavuzeli Kaymakamlığı ve Yavuzeli Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından verilen eğitimlerle birlikte, seracılık kursuna katılan 13 kadın çiftçiye birer dönüm sera kurulumu yapıldı. Kurulan bu seralarda salatalık yetiştiren kadınlar, ilerleyen zamanlarda farklı sebze ve meyve üretimini de hedefliyor. Ayrıca, seralarda yetiştirdikleri ürünler ile dikkat çeken kadınlar, sera sayısını artırmayı planlıyor.

FAYDALAR VE HEDİRLİK

Kadın çiftçiler, tarım ve üretim alanında kendilerini geliştirirken, seradan elde ettikleri ürünlerle aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Günlerini serada geçiren kadınlar, gösterdikleri başarılarla diğer kadınlara da örnek oluyor. İlçedeki başka kadınlar, örnek aldıkları bu kadınların çalışmalarından etkilenerek seracılığa başlamak istiyor. Özlem Baz, “Günde 400-500 kilo salatalık elde ediyoruz. Bu işe başladığım için çok mutluyum,” sözleriyle deneyimini paylaşıyor.

KADINLARIN GÜÇ BİRLİĞİ

Kadın çiftçi Esra Şeyma Bağcı, “Seraya salatalık ektik. Eğitim aldıktan sonra serada üretime başladık,” diyerek projeye olan katkılarını ifade ediyor. Fidan Göksu ise başlangıçta çevresindeki bazı kişilerin bu işi yapabileceklerine inanmadığını, fakat şimdi başarılı bir seracılık yaptıklarını belirtiyor. “Bize, ‘siz kadınsınız, evde oturursunuz, tarımdan anlamazsınız’ dediler ama biz çalıştık ve çabaladık,” diyerek kendisine ve ekibine duyduğu güveni gösteriyor.