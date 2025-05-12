Sercan Koç, Altın Madalya Hedefliyor

SERKAN KOÇ’UN HEDEFLERİ YÜKSEK

Muaythai branşında Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonlukları elde eden milli sporcu Sercan Koç, bu ay Antalya’da gerçekleşecek dünya şampiyonası ve Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları’nda zirveye ulaşmayı planlıyor. Kayseri’de bir fabrikada kaynak ustası olarak çalışan Koç, 11 yıl önce hobi olarak başladığı muaythai ile kendini geliştirdi ve profesyonel kariyerine devam ediyor. Antrenmanlarını antrenörü Göksel Cingöz ile sürdüren Koç, Türkiye’de birçok başarı elde etti.

DÜNYA ŞAMPİYONASI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Sercan Koç, Antalya’da yapılan şampiyonanın kendisi ve milli takım için verimli geçtiğini belirtti. “Şimdi dünya şampiyonası için hazırlanıyorum. Milli takım kampımız olacak, oraya gideceğiz. Hedefim dünya şampiyonu olmak. Bunun için antrenmanlar yapıyorum. Sabah koşularım oluyor, akşam antrenmanlarım oluyor. Kafedir, gezmedir hiç birini yapmıyorum” diye konuştu. Eğitimine de yoğunlaştığını, Erciyes Üniversitesi’nde okuduğunu vurgulayan Koç, sadece dünya şampiyonu olma hedefine odaklandığını ifade etti.

İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI’NA HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Koç, İslami Dayanışma Oyunları’na katılacak olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Bu organizasyona birinci olmak için katılacağını belirten Koç, “İslami Dayanışma Oyunları büyük bir organizasyon. Dünya şampiyonasında derecem olduğu için bana kota hakkı verdiler. Bu organizasyona ilk defa katılacağım, bu yüzden çok heyecanlıyım” şeklinde açıklama yaptı. Antrenörü Cingöz ile birlikte sıkı bir çalışma programı içinde olduklarını vurgulayan Koç, hazırlık sürecinin güzel gittiğini ve her şeye hazır olduğunu ifade etti.

ANTRENÖRÜNDEN DESTEK

Antrenör Göksel Cingöz, Sercan Koç ile gurur duyduğunu belirtti. “Sercan çok hırslı ve azimli. Bu organizasyonlarda gereğini yapacak ve ülkemize, kentimize altın madalya getirecek” dedi. Koç’un çalışmalarının ve azminin başarıya ulaşmasına yardımcı olacağına inandığını dile getiren Cingöz, sporcuya desteğini sürdürdüğünü paylaştı.