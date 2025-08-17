Sercan Oktay, cenaze töreni yapıldı

ARKADAŞI TARAFINDAN VURULDU

Eskişehir’de bir arkadaşı tarafından tüfekle vurulan Sercan Oktay, kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı. Tepebaşı ilçesinde bulunan Baksan Sanayi Sitesi’ndeki bir mobilya dükkanında arkadaşlarıyla birlikte bulunan S.G., elindeki tüfek ile oynadığı esnada silahın kazayla ateş alması sonucu Oktay’ı (32) kafasından vurdu. Ağır yaralanan Oktay, 7 gün süren yoğun bakım tedavisinin ardından yaşamını yitirdi.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Üç erkek kardeşten en küçüğü olan Sercan Oktay için Uluönder Mahallesi’ndeki Ulu Cami’de ikindi namazı sonrası cenaze töreni gerçekleştirildi. Oktay’ın ağabeyleri taziyeleri kabul etti. Cenaze, defnedilmek üzere Asri Mezarlık’a götürüldü.