Haberler

Sercan Oktay, cenaze töreni yapıldı

ARKADAŞI TARAFINDAN VURULDU

Eskişehir’de bir arkadaşı tarafından tüfekle vurulan Sercan Oktay, kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı. Tepebaşı ilçesinde bulunan Baksan Sanayi Sitesi’ndeki bir mobilya dükkanında arkadaşlarıyla birlikte bulunan S.G., elindeki tüfek ile oynadığı esnada silahın kazayla ateş alması sonucu Oktay’ı (32) kafasından vurdu. Ağır yaralanan Oktay, 7 gün süren yoğun bakım tedavisinin ardından yaşamını yitirdi.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Üç erkek kardeşten en küçüğü olan Sercan Oktay için Uluönder Mahallesi’ndeki Ulu Cami’de ikindi namazı sonrası cenaze töreni gerçekleştirildi. Oktay’ın ağabeyleri taziyeleri kabul etti. Cenaze, defnedilmek üzere Asri Mezarlık’a götürüldü.

ÖNEMLİ

Haberler

Kepez’de Kavga, Bir Kadın Yaralandı

Antalya'da cezaevinden çıkan bir kişi, eski eşini ve erkek arkadaşını bıçakladı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Kaçan saldırganın aralarında bulunuyor.
Haberler

Rüzgarda Tabureyi Tutarken Dalın Altında Kaldı

İstanbul Kartal'da rüzgarın etkisiyle savrulan bir tabureyi tutmaya çalışan genç oyuncu İbrahim Yıldız, düşen dal parçası nedeniyle ağır yaralandı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.