Serdal Adalı, Beşiktaş’a projeleri açıkladı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, 4 Haziran 2025 tarihinde Tüpraş Stadı’nda gerçekleştirilen basın toplantısında, kulübün geleceğini belirleyecek önemli bir projeyi ve transfer stratejilerini tanıttı. 2024-2025 sezonunu dördüncü sırada tamamlayan siyah-beyazlıların, son dört sezondur şampiyonluk yarışından erkenden kopmasını eleştiren Adalı, “Beşiktaş’a yakışmayan bu tabloyu değiştirmek için yola çıktık” dedi.

TARİHİ PROJE: DİKİLİTAŞ’TAN 150-200 MİLYON DOLAR GELİR

Adalı, Beşiktaş’ın ekonomik bağımsızlığını kazanacağı dev bir projeyi duyurdu. Dikilitaş’taki 15 dönümlük atıl arazide, Emlak Konut ile iş birliğiyle gerçekleştirilecek projenin 150-200 milyon dolar gelir sağlaması bekleniyor. Projenin, kulübün Bankalar Birliği’ne olan borçlarını altı ay içinde kapatacağı ifade edildi. Adalı, “Beşiktaş’ın kasasından her ay 4 milyon euro faiz çıkıyor. Bu proje, borçları bitirip kulübü düzlüğe çıkaracak” diyerek projenin önemine dikkat çekti. Ayrıca, Ankara’daki bir arsanın Spor Bakanlığı’na devri ile Dikilitaş’taki 5 dönümlük ek alanın projeye dahil edilmesi planlanıyor.

ALTYAPI VE DİĞER YATIRIMLAR

Adalı, İstanbul Havalimanı yakınlarında altyapı tesisleri için arazi tahsisinde önemli ilerleme kaydettiklerini belirtti. Akaretler’deki binanın uluslararası bir otel zincirine 20-25 yıllığına kiralanmasıyla yıllık 3.5-4 milyon euro gelir hedefleniyor. Sermaye artırımı ile kulübün borsadaki hissesinin %51’den %70’e çıkıldığını açıklayan Adalı, “Beşiktaş’ın malını mülkünü satmıyoruz, aksine büyütüyoruz” dedi.

Göreve geldikleri 5 ay içinde 70 milyon euro kaynak oluşturduklarını aktaran Adalı, Bankalar Birliği’ne 35 milyon euro ödendiğini ve kulübün mayıs ayı dışında personel veya oyunculara borcu bulunmadığını belirtti. Hentbol, basketbol ve voleybol takımlarının kapatılacağı iddialarını reddeden Adalı, erkek basketbol takımının başantrenörü Dusan Alimpijevic ile iki yıllık yeni sözleşme imzalayacaklarını açıkladı.

Adalı, takımdaki aidiyet eksikliğini sert bir dille eleştirerek, “Beşiktaş’ın büyüklüğünü bilmeyenlerle yolları ayıracağız” dedi. Futbolcularla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ciro Immobile: Adalı, İtalyan santrfora başka bir golcü alacaklarını, maaşında indirim ve maç başı ücret sistemine geçiş teklif ettiklerini belirtti. Immobile’nin bu öneriye olumlu yaklaştığı, ancak ailesiyle konuşacağını vurguladı.

Gedson Fernandes: Portekizli yıldız için her transfer döneminde teklif geldiğini belirten Adalı, satış düşünülmediğini, “Gedson kal dersek giderim demez. Benfica’nın %50 payını almadan satmam, 5 yıl daha sözleşme yaparız” dedi.

Alex Oxlade-Chamberlain: Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in “Oynarsa müşterisi çıkar” diyerek oynattığını ifade eden Adalı, Chamberlain’in menajeriyle görüştüklerini ve oyuncunun gönderilecekler listesinde olduğunu aktardı.

Semih Kılıçsoy: Adalı, Semih’in menajeri ve hocasıyla yapılan toplantıda, genç yıldızın bir dönem kiralık olarak yurtdışında oynamasının faydalı olabileceği görüşünü paylaştı. Ancak satmayı düşünmediklerini ve bir takımla görüşmelerin sürdüğünü ekledi.

Demir Ege Tıknaz: Kiralık sözleşmesindeki satın alma opsiyonunun kulüp tarafından kullanılmayacağı bilgisi geldiği, oyuncunun Beşiktaş’a döneceği belirtildi.

Mustafa Hekimoğlu: Adalı, genç oyuncu için gelen tekliflere kapıyı kapatarak, “Teklif bile yollamayın” dedi.

Salih Özcan: Borussia Dortmund’dan Salih Özcan ile ilgilendiklerini doğrulayan Adalı, yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek için genç ve yurtdışından transferlere yöneldiklerini açıkladı.

Rıdvan Yılmaz ve Arthur Masuaku: Rıdvan’ın kış transfer döneminde istenmesine rağmen transferin gerçekleşmediği, Masuaku’nun ikinci yarıda iyi bir performans gösterdiği belirtildi. Adalı, “Svensson da, Masuaku da dahil, daha iyisi varsa değiştiririm” dedi.

Elan Ricardo ve Keny Arroyo: Genç oyuncuların 3 ayda verim vermemesinin normal olduğunu kaydeden Adalı, Keny’e tekliflerin devam ettiğini ancak gençlerden umutlu olduğunu paylaştı.

TRANSFER VE ŞAMPİYONLUK HEDEFİ

Adalı, yaz transfer döneminde şampiyonluğa oynayacak bir kadro kuracaklarını belirterek, “çok önemli bir golcü” alacaklarını müjdeledi. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in cesaretine övgü yağdıran Adalı, Sergen Yalçın’ın ise takımın sorunlarını önceden öngördüğünü ve görüşlerinin doğrulandığını ifade etti.