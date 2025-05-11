Serdal Adalı’dan Genel Kurul Daveti

BEŞİKTAŞ KULÜBÜ GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRİYOR

Beşiktaş Kulübü, 11 Mayıs’ta düzenlenecek seçimli olağan genel kurul ile geleceğini belirlemeye hazırlanıyor. Kulüp Başkanı Serdal Adalı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, siyah-beyazlı camiaya güçlü bir birlik mesajı veriyor. Adalı, tüm genel kurul üyelerini oylarını kullanmaya ve Beşiktaş’ın istikrarlı bir geleceğe yönelmesi için Ataköy Atletizm Salonu’na davet ediyor.

İSTİKRAR DÖNEMİ BAŞLIYOR

Serdal Adalı, genel kurulun Beşiktaş için bir dönüm noktası olacağını vurguluyor. “Artık kaosun, iç çekişmenin ve hesapların hakim olmadığı bir döneme giriyoruz,” diyen Adalı, camianın son yıllarda yaşadığı zorluklara son verme hedefinden kararlı olduğunu belirtiyor. Başkan, genel kurulun yüksek katılımla gerçekleşmesinin Beşiktaş’ın gücünü ve birliğini tüm Türkiye’ye gösterme fırsatı sunacağını ifade ediyor.

ALGI OPERASYONLARINA KARŞI BİRLİK MESAJI

Adalı, açıklamasında camiaya zarar vermeye çalışanlara da net bir mesaj veriyor: “Algı operasyonlarıyla Beşiktaş dizayn edilemez!” Genel kurulun, sadece bir seçim değil, siyah-beyazlı camianın birlik ve beraberlik duruşunu sergileyeceği bir platform olacağını belirtiyor. Adalı, “Mutlak bir birlik mesajı vererek görevimize devam etmek istiyoruz,” diyerek camiayı kenetlenmeye çağırıyor.

YENİ BİR BEYAZ SAYFA AÇALIM

Beşiktaş’ın geleneksel “beyaz” pusulasına vurgu yapan Adalı, genel kurul üyelerini “yepyeni bir beyaz sayfa” açmaya davet ediyor. 11 Mayıs’ta Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu’nda gerçekleşecek genel kurulda, üyelerin oylarıyla Beşiktaş’ın geleceğine yön vereceğini ifade ediyor. Adalı, “Oylarınızı kullanın, Beşiktaş’ın gerçek iradesini herkese gösterelim,” diyerek katılımın önemine dikkat çekiyor.