Serdal Adalı’dan Ronaldo Hakkında Eğlenceli Açıklama

BEŞİKTAŞ BAŞKANI SERDAL ADALI’DAN GÜNDEM YARATAN AÇIKLAMA

Beşiktaş Kulübü’nün başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlıların güncel durumu hakkında düzenlediği basın toplantısında taraftarların ve basının merak ettiği soruları yanıtladı. Toplantının en dikkat çekici konusu, dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo’nun Beşiktaş ile anılmasıydı.

RONALDO SORULARINA ESPRİLİ CEVAP

Adalı, kendisine yöneltilen Ronaldo transfer iddialarıyla ilgili soruya esprili bir yanıt verdi. “Messi’yi de alacağım, soldaki kalenin orada petrol buldum” diyen Adalı, salondaki tüm katılımcıları kahkahaya boğdu. Bu mizahi yanıt, sosyal medya kullanıcıları arasında kısa sürede popüler hale geldi.

BEŞİKTAŞ’IN TRANSFER STRATEJİSİ

Adalı’nın verdiği bu esprili cevap, Ronaldo gibi yüksek maliyetli yıldız transferlerinin Beşiktaş’ın gündeminde olmadığını bir kez daha ortaya koydu. Daha önceki benzer sorulara da “Deniz tarafındaki kalenin altında petrol buldum, Ronaldo ile Messi’yi alacağım” şeklinde yanıt veren Adalı, kulübün transfer politikasının gerçekçi ve sürdürülebilir hedeflere yöneldiğini vurgulamıştı.

RONALDO İDDİALARININ KAYNAĞI

Cristiano Ronaldo’nun Beşiktaş ile anılması ise İngiliz basını tarafından yayımlanan bir habere dayanıyor. Mirror gazetesi, Portekizli yıldızın eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile birlikte siyah-beyazlılarda buluşabileceği iddiasını gündeme getirdi. Bu tür spekülasyonlar, kulüp çevrelerinde merak konusu olmaya devam ediyor.