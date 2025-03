Serdal Adalı’dan Taraftara Coşkulu Destek Çağrısı

BEŞİKTAŞ BAŞKANI’NDAN UMUT VEREN AÇIKLAMALAR

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbi öncesi, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı’nın dikkat çeken açıklamaları büyük ilgi çekti. Black-and-white team’s president, critical match before the eternal rival, expressed his belief in the team and called for the fans to “support with enthusiasm for 90 minutes.” Derbideki heyecan artarken, Adalı’nın sözlerinin camiayı nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.

TAKIMA GÜVENİM TAM; ÇİFTE BAYRAM KUTLAYACAĞIZ!

Serdar Adalı, derbi öncesi umut verici bir mesaj yayımladı. “Hocamıza, teknik ekibimize ve futbolcularımıza güveniyorum. Takımımızın şerefiyle oynayıp, hakkıyla kazanacağına ve bize çifte bayram yaşatacağına yürekten inanıyorum.” şeklinde konuşan Adalı, Galatasaray karşısında sadece 3 puan değil, aynı zamanda taraftara büyük bir sevinç getireceklerine de vurgu yaptı. Fair play anlayışının önemine de dikkat çeken başkan, takıma ve taraftara güçlü bir inanç besliyor.

TARAFTARA BÜYÜK GÖREV: MABEDİ DOLDURUN!

Başkan Adalı, Beşiktaş taraftarına derbide önemli bir rol üstlenmeleri için seslendi. “Bu maçta en büyük destekçimiz büyük taraftarımız olacak. Birlik ve beraberlik içinde, 90 dakika sadece maça odaklanalım. Son düdüğe kadar takımımızı coşkuyla destekleyelim.” diyerek, Tüpraş Stadyumu’nu “mabed” olarak tanımladı. Taraftarın desteğinin kendilerine güç verdiğini ve yorgunluklarını unutturduğunu ifade eden Adalı, bu çağrının nasıl bir karşılık bulacağını da düşünmekte.

BİRLİKTE OLDUĞUMUZDA KİMSE DURAMAZ!

Adalı, camianın bir araya gelmesiyle her zorluğun aşılabileceğine inanıyor. “Biz birlik ve beraberlik içinde olduğumuzda önümüzde hiçbir şey duramaz. Beşiktaş’ı layık olduğu güzel geleceğe kavuşturmak için gece gündüz çalışıyoruz.” diyen başkan, derbi galibiyetinin bu yolda attıkları önemli bir adım olacağını vurguladı. Futbolculara başarı dilerken, taraftara da şimdiden teşekkür etti.