Serdal Adalı’dan Yabancı Hakem Açıklaması

BEŞİKTAŞ’IN GALİBİYETİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Beşiktaş, Süper Lig’in 25’inci haftasında Eyüpspor’a karşı deplasmanda 3-1’lik bir galibiyet elde etti. Maç sonrasında Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak, “Güzel bir futbol, güzel bir galibiyet. Galip gelmek çok güzel. İyiye gidiyoruz. Daha iyi olacağız. Teknik direktörümüz, ekibi, futbolcularımızı kutluyorum. Teşekkür ediyorum hepsine. Bu soğukta bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. İyiye doğru gidiyoruz. Önümüzdeki haftalarda daha iyi olacağız” dedi.

YABANCI HAKEM TALEBİ

Yabancı hakem konusuna da değinen Adalı, “Sayın federasyon başkanımız bir açıklama yapmış, tam inceleme vaktim olmadı. Hakem konusunda bugüne kadar çok canımız yanmasına rağmen Türk hakemlerine güvendiğimizi belirttik. Ama özellikle Galatasaray – Fenerbahçe maçının hakeminin yabancı olmasından dolayı da biz Beşiktaş olarak aynı hakemi hem Galatasaray hem de Fenerbahçe maçında istiyoruz. Federasyon şimdiden gerekli girişimlerini yapsın. Madem böyle bir yol açıldı, biz de aynı hakemi Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarımızda görmek isteriz” ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ’IN KONUŞMA POLİTİKASI

Adalı, çok konuşmanın Beşiktaş’a fayda sağlamadığına inandığını belirterek, “Çok konuşan bir başkan değilim. Çok konuşmayla Beşiktaş’a fayda getireceğine inanmıyorum. Biz daha fazla konuştukta Türk futbolu zarar görüyor. Biz Beşiktaş olarak eşitlikten yanayız. Ne hakkımız yenilsin ne de kimsenin hakkına bir gram tecavüz edelim, biz böyle bir düşüncede değiliz” dedi.

TRANSFER HAZIRLIKLARI

Transfer konusunu da değerlendiren Serdal Adalı, yaz dönemi için çalışmaların başladığını belirtti. “Takım iyiye gidiyor. Gerekli takviyeler yapılacak. Planımız var. Buna bağlı olarak devam edeceğiz. Camiamız bunu bilsin. Aceleye getirmiyoruz. Takım düzeliyor, daha iyiye gidiyor. İnşallah önümüzdeki sezon arzuladığımız Beşiktaş’ı izleyeceğiz” dedi.

TFF BAŞKANI’nın AÇIKLAMALARI

TFF Başkanı’nın Beşiktaş maçının saatine yönelik yaptığı açıklama hakkında sorulan bir soru üzerine Adalı, “Daha iyi bir planlama yapabilirdi. Biz de Beşiktaş olarak söylediklerini dinleme fırsatı bulurduk” yanıtını verdi.

YENİ TRANSFERLERİN DURUMU

Yeni transferler Elan Ricardo ve Keny Arroyo hakkında Adalı, “Yavaş yavaş alışacaklar. Kolay değil. İkisine de inanarak transfer ettik. Zaman istiyor. Taraftarımız sabır gösterecek. İnşallah ilerleyen günlerde ikisini de sahada daha aktif bir şekilde göreceğiz” açıklamasında bulundu.

TÜRK FUTBOLUNUN GELECEĞİ

Türk futbolunun tekelleşme riski hakkındaki soruya Serdal Adalı, “Öyle bir şeyin imkanı yok. Beşiktaş olduğu sürece ikiye düşecek gibi bir düşüncede değiliz. Beşiktaş, her zaman vardır. Beşiktaş, Türk futbolunun en büyüğüdür. Bunu herkes bilsin” şeklinde yanıt verdi.