Serdal Adalı: “Dikilitaş Projesi Beşiktaş için fırsat”

BEŞİKTAŞ İÇİN TARİHİ BİR FIRSAT

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Dikilitaş Projesi’nin siyah-beyazlı kulüp için gerçek anlamda tarihi bir fırsat olduğunu aktardı. Adalı, “Bu proje hayata geçmezse üzülerek söylüyorum ki Beşiktaşımız ekonomik bağımsızlığına kavuşmak için büyük bir fırsat tepecek” dedi. Beşiktaş’ın mali durumunu ve spor alanındaki hedeflerini değerlendirmek üzere Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleştirdiği basın toplantısında çeşitli açıklamalarda bulundu.

LİGDE BEŞİKTAŞ’A YAKIŞAN BİR İVME YOK

Son dört sezonda Beşiktaş’ın ligdeki durumunun kabul edilemez olduğunu belirten Adalı, “Son dört sezondur ligi bitirdiğimiz sıralama, Beşiktaş’a yakışır bir yer değil. Dört sezondur, daha Kasım – Aralık’ta havlu atan bir Beşiktaş görüyoruz” ifadelerini kullandı. Bu durumu değiştirmek için çeşitli adımlar atıldığını kaydetti.

KAPSAMLI FUTBOL YAPILANMASI YARATILIYOR

Başkan Adalı, futbol ekibini yeniden güçlendirmek için kapsamlı bir futbol yapılanması oluşturduklarını söyledi. “Dünyanın en önemli kulüpleriyle eşdeğer bir futbol aklına sahibiz” diyen Adalı, teknik ekipte uzman isimlerin görev aldığını belirtti.

ÜÇ TRANSFER DÖNEMİ İSTEDİK

Adalı, camiadan üç transfer dönemi süre istediklerini belirterek, “Devraldığımız tabloyu düzeltip yukarı çekebilmemiz için zamana, sabra, doğru bir sisteme ihtiyacımız var” dedi. Bu süreyi istemelerinin amacının şampiyonluk yarışından uzak kalmak olmadığını vurguladı.

Hedefe Ulaşmak İçin Sıkı Çalışıyoruz

Siyah-beyazlıların başkanı, “Biz hedefleri kalmamış, özgüvenini yitirmiş bir oyuncu grubunu devraldık. Ancak bu sıkıntıları aşmak için bizimle aynı hedefe koşan, aynı yolda yürüyen insanlarla yola devam edeceğiz” cümlesini kullandı.

DOLAYLI BORÇLARIMIZI AZALTIYORUZ

Adalı, futbol kulübü olarak başarılı bir mali yapı oluşturmak için 30-35 milyon Euro ödeme yaptıklarını açıkladı. Ayrıca, “Beşiktaş’ın hiçbir oyuncusuna borcu bulunmuyor” diyerek mali durumlarının olumlu yönde seyrettiğini belirtti.

BRANŞLARDAKİ GELİŞMELER

Başkan Adalı, kulübün hentbol, voleybol ve kadın basketbol takımlarının dağılacağına dair çıkan iddiaları yalanlayarak, tüm branşlarda yeni transferlerin yapıldığını ifade etti.

GAYRİMENKUL PROJELERİNE AĞIRLIK VERİYORUZ

Adalı, Beşiktaş’ın ekonomik bağımsızlığı için gayrimenkul projelerinin hayata geçirileceğini belirtti. “İstanbul Havalimanı yakınındaki 100 dönümlük arazi futbol altyapısı için kullanılacak” dedi. Projelerin tamamlanmasıyla Beşiktaş’ın geleceğine daha sağlam yatırımlar yapılacağını söyledi.

KOOPERATİF VE PROJE YETKİSİ

Dikilitaş Projesi hakkında da konuşan Adalı, bu projenin Emlak Konut ile birlikte yürütüleceğini ve “Bütün kaynaklarımızı Beşiktaş için en doğru şekilde kullanacağız” vurgusunu yaptı. Projeden 150 ila 200 milyon Euro gelir elde etmeyi ve bu gelirle banka borçlarını kapatmayı planladıklarını dile getirdi.

SOSYAL MEDYADAKİ ALGI OPERASYONLARI

Başkan Adalı, Beşiktaş üzerindeki olumsuz algılar yaratılmaya çalışıldığını vurguladı ve bunun asılsız olduğunu belirtti. “Bu projeyle ilgili manipülasyonlara kapılmayın. Beşiktaş’ın ihtiyacı olan projelerin kapısındayız” diye konuştu.

GENEL KURUL DAVETİ

Son olarak, 22 Haziran’da gerçekleşecek genel kurulda beklediklerini aktaran Adalı, camiayı bu projeye destek vermeye davet etti. “Bize verilen her yetkinin Beşiktaş’ın menfaatleri için kullanılacağının bilinmesini isteriz” dedi. Beşiktaş için büyük değişimlerin yolda olduğunu ifade etti.