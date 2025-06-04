Serdal Adalı: “Dikilitaş Projesi, Beşiktaş için Tarihi Bir Fırsattır”

BEŞİKTAŞ İÇİN TARİHİ BİR FIRSAT: DİKİLİTAŞ PROJESİ

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Dikilitaş Projesi’nin siyah-beyazlı kulüp için tarihi bir fırsat sunduğunu belirterek, “Bu proje hayata geçmezse üzülerek söylüyorum ki Beşiktaşımız ekonomik bağımsızlığına kavuşmak için büyük bir fırsat tepecek” dedi. Adalı, Tüpraş Stadyumu’ndaki basın toplantısında kulübün mevcut durumunu değerlendirdi.

BEŞİKTAŞ’IN YERİ, LİGDE YETERİNCE İYİ DEĞİL

Beşiktaş’ı başarılarla taçlandırmak için çabaladıklarını ifade eden Başkan Adalı, “Son dört sezondur ligi bitirdiğimiz sıralama, Beşiktaş’a yakışır bir yer değil. Dört sezondur, daha Kasım ve Aralık’ta havlu atan bir Beşiktaş görüyoruz” diyerek kulübün durumunu eleştirdi. Beşiktaş’ın hedeflerine ulaşması için çalışmaları sürdüreceklerini dile getirdi.

KAPSAMLI FUTBOL YAPILANMASI OLUŞTURDUK

Adalı, futbol takımını ayağa kaldırmak amacıyla kapsamlı bir futbol yapılanması oluşturduklarını belirtti. “Dünyanın en önemli kulüpleriyle eşdeğer bir futbol aklına sahibiz” diye konuşan Adalı, teknik heyetin yetkinliği ve deneyimine dikkat çekti.

3 TRANSFER DÖNEMİ İSTEDİK

Futbol takımının kadrosunu oluşturmanın önemli bir görev olduğunu ifade eden Serdal Adalı, kulüp tarihinin zorlu koşullarında bu göreve geldiklerini ve camiadan 3 transfer dönemi süre istediklerini söyledi. “Bu süreyi istememiz şampiyonluk yarışından uzak kalacağımız anlamına gelmiyor” dedi.

KÖTÜ DURUMDA BİR TAKIM DEVRALDIK

Adalı, devraldıkları futbol takımının durumunu eleştirerek, “Aidiyet duygusunu kaybetmiş, özgüvenini yitirmiş bir oyuncu grubuyla karşılaştık” ifadelerini kullandı. Takımın sorunlarını aşarak Beşiktaş’ın büyüklüğünü bilen insanlarla yola devam edeceklerini belirtti.

320 MİLYON EURO’YA YAKIN BORÇ ÖDEDİK

Göreve geldikleri günden bu yana 30-35 milyon Euro’nun üzerinde ödeme yaptıklarını açıklayan Serdal Adalı, “Bankalar Konsorsiyumu’na da yaklaşık 35 milyon Euro ödedik. Beşiktaş, uzun zaman sonra borç azaltan bir yönetim gördü” dedi. Haziran ayında, Beşiktaş’ın mayıs ayı hariç hiçbir oyuncusuna borcu bulunmadığını vurguladı.

TAKIMLARIMIZIN HİÇBİRİ DAĞILMAK ÜZERİNE DEĞİL

Beşiktaş’ın hentbol, voleybol ve kadın basketbol takımlarının dağılacağı yönündeki haberleri yalanlayan Adalı, bu takımların şampiyonluk mücadelesi verdiğini söyledi. Kulübün her branşında yeni transferlerin yapılmaya devam ettiğini belirtti.

KAYNAKLARIMIZI DOĞRU KULLANACAĞIZ

Adalı, “Beşiktaş’ın mülkünü kendi adına kiralamak için pazarlık yapanlar var” diyerek, kulübün menfaatlerinin koruyacağını belirtti. Beşiktaş’ın mülkünü ve kaynaklarını en doğru şekilde kullanacaklarının altını çizdi.

BEŞİKTAŞ’TA KAOS ORTAMI OLUŞTURMAK İSTENİYOR

Sosyal medyada kaos oluşturmak isteyen gruplara dikkat çeken Başkan Adalı, “Bu alışkanlığın devam etmesini isteyenler var” dedi. Beşiktaş’ın genel kurulu için önemli bir stratejiyle yola devam ettiklerini hatırlattı.

İDEAL KADRO YAPISI VE MALI YAPILANMA

Adalı, Beşiktaş için ideal kadro yapısı ve organizasyonu oluşturmanın gerekliliğine vurgu yaptı. Mali yapıyı düzeltmek için sıkı çalıştıkları bilgisini verdi.

22 HAZİRAN’DA YAPILACAK GENEL KURUL

Beşiktaş’ın 22 Haziran’da gerçekleştireceği olağanüstü genel kurulda önemli projeleri ve gündem maddelerini paylaşacaklarını belirten Adalı, “Dikilitaş Projesi, Beşiktaş için gerçek anlamda tarihi bir fırsat” ifadelerini kullandı.

PROJELERİMİZ DEVLET GARANTİSİNDE YÜRÜYECEK

Projenin Emlak Konut ile yürütüleceğini belirten Adalı, “Bu projeden 150 ila 200 milyon Euro arası gelir elde etmeyi öngörüyoruz” diye açıklamada bulundu. Beşiktaş’ın malını ve mülkünü elden çıkardıkları yanlış bir algıdan ibaret olduğunu vurguladı.

FAİZ YÜKÜNDEN KURTULMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Serdal Adalı, Beşiktaş’ın günlük 125 bin Euro faiz ödemesi olduğunu, projeyle birlikte bu durumu değiştireceklerini ifade etti. Beşiktaş’ın ekonomik durumunu iyileştirmek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.

MANİPÜLASYONLARA KAPILMAYIN

Beşiktaş camiasına seslenen Adalı, projeye dair olumsuz algılara kapılmamalarını ve yapılan manipülasyonların gerçekte yansıtılmadığını dile getirdi. Beşiktaş için önemli bir dönüm noktasının kapıda olduğunu bildirdi.

SONUÇTA BEŞİKTAŞ’I YENİDEN TARİHİNİ YAZMAYA HAZIRLAMAK İSTİYORUZ

Adalı, “Beşiktaş’ı sağlıklı bir organizasyona ulaştırmadan meydanı böylelerine bırakma niyetim yok” dedi. Herkesin güven kaybını ortadan kaldıracaklarını ve camiada huzuru sağlayacaklarını ekledi. Beşiktaş’ın geleceği için verdikleri sözün arkasında duracaklarını belirtti.