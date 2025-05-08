Serdal Adalı, Gedson Fernandes’i almak istiyor

GEDSON FERNANDES İÇİN PLANLAR

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Portekizlig futbolcu Gedson Fernandes’in transferi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Adalı, Benfica’dan oyuncunun yüzde 50 haklarını almak istediğini belirtiyor. “Yüzde 50’sini almadan Gedson Fernandes’i satmam” ifadesini kullanan Adalı, bu süreçte kararlarını net bir şekilde ortaya koyuyor.

TRANSFER DURUMLARI HAKKINDA BİLGİLER

Başkan Adalı, yönetim kurulunu tanıttığı toplantının ardından basın mensuplarıyla bir araya gelerek futbol A takımıyla ilgili detayları paylaştı. Rio Ave’de kiralık olarak forma giyen Demir Ege Tıknaz’ın durumu hakkında bilgi veren Adalı, Portekiz ekibinin 20 yaşındaki futbolcu için opsiyonunu kullanacağını, ardından da başka bir takıma transfer olacağını aktarıyor.

KARTAL KAYRA VE DİĞER GÜNDEM MADDELERİ

Kayserispor’da kiralık oynayan Kartal Kayra Yılmaz’ın durumu üzerine de konuşan Adalı, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’in Yılmaz’ı takımda görmek istediğini belirtiyor. Ayrıca, Brezilya ekibi Santos’un Ekvadorlu futbolcu Keny Arroyo’ya olan ilgisini sürdürdüğünü ifade eden Adalı, Kolombiyalı oyuncu Elan Ricardo’nun tesislerde kaldığını ve domuz gribi nedeniyle bir süre forma giyemediğini ekliyor.

ALEX OXLAD-CHAMBERLAIN İÇİN BEKLENTİLER

İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain için de teklif beklediklerini dile getiren Adalı, transfer süreçlerini dikkatle takip ediyor. Beşiktaş’ın oyuncu transferi konusundaki yaklaşımını açıkça ortaya koyan Adalı, transfer döneminin nasıl ilerleyeceğini merakla bekliyor.