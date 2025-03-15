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Serdal Adalı, Konya’da Dernek Açılışında

BEŞİKTAŞ BAŞKANI SERDAL ADALI DERNEK AÇILIŞINA KATILDI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Konya’da Beşiktaşlılar Derneği’nin yeni yerinin açılışına katıldı. Konya’da düzenlenen törenle Beşiktaşlılar Derneği binası hizmete girdi. Konyaspor- Beşiktaş maçı dolayısıyla Konya’da bulunan Serdal Adalı, derneğin açılışında bulundu.

TARAFTARLARLA BİR ARAYA GELDİ

Açılış töreni sırasında taraftarlar, Başkan Serdal Adalı’yı yeni dernek binası önünde coşkuyla karşıladı. Daha sonra Adalı, dernek binasını gezdi ve taraftarların fotoğraf çekilme taleplerini de geri çevirmeyerek onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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