Serdal Adalı, Osayi-Samuel İçin Görüşüyor

BEŞİKTAŞ BAŞKANI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren Bright Osayi-Samuel ile ilgili görüşmelerine devam ediyor ve transferin mevcut durumu hakkında bilgiler veriyor. Gazeteci Kartal Yiğit’e açıklama yapan Adalı, “Osayi’nin Fenerbahçe’den istediği 2.5 milyon euro’yu biz veremeyiz. Bizim bir bütçemiz var, onu kabul ederse olabilir.” sözleriyle durumu netleştiriyor. Bu ifadeler, Osayi Samuel’in alacağı karara odaklanmayı sağlıyor.

OSAYİ SAMUEL’İN PERFORMANSI VE SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Fenerbahçe forması altında 178 kez sahaya çıkan Osayi Samuel, bu süre zarfında 7 gol atarak ve 15 asist yaparak dikkat çekici bir performans sergiliyor. Geçtiğimiz günlerde ise Osayi Samuel, sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe ile ilgili ibareleri kaldırarak, geleceğiyle ilgili şüphelerin artmasına neden oldu.