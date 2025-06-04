Serdal Adalı: “Şampiyonluğa Oynayacak Takım Kuracağız”

ŞAMPİYONLUĞA OYNAYACAK TAKIM KURULACAK

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı formanın anlamını anlayan futbolcularla yol alacaklarını ve transferleri bu doğrultuda gerçekleştireceklerini belirtti. Adalı, “Şampiyonluğa oynayacak bir takım kuracağız” açıklamasında bulundu. Geçtiğimiz günlerde Tüpraş Stadyumu’nda basın toplantısı düzenleyen Serdal Adalı, kulübün geçmiş sezonunu değerlendirip güncel konularla ilgili soruları yanıtladı.

GEÇMİŞTE ZARAR VERENLERİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM

Adalı, denetim kurulu ve özel bir denetim şirketinin geçmiş dönemlerde yapılanlar hakkında araştırma yürüttüğünü vurguladı. “Beşiktaş’a 1 lira zarar veren adamın peşini bırakmayacağım.” diyen Adalı, bu süreçte devlet ve MASAK’tan destek isteyeceklerini ifade etti. Beşiktaş’ın parasını çarçur edenlere karşı bir yaptırım olması gerektiğini ve bu konuların üzerine gideceklerini söyledi.

KAOS OLUŞTURAN ENERJİLER KULLANILMAMALI

Serdal Adalı, eski başkanlar Fikret Orman ve Hüseyin Yücel’in bir araya gelmesi hakkındaki bir soru üzerine, mevcut projenin faydası olmayacak bir proje olduğunu düşündüğünü belirtti. “Bu tür enerjilerini Beşiktaş’ta kaos oluşturmak için kullanmasınlar” ifadelerini kullanan Adalı, camianın arkasında durması gerektiğini vurguladı.

YENİ PROJENİN GEÇİRİMİ BİR GECİKME OLURSA NE OLACAK?

Dikilitaş Projesi ile ilgili genel kurulun ret vermesi durumunda başka bir planlarının olup olmadığını da açıkladı. Adalı, “Beşiktaş Genel Kurulu aklı başında insanlar. Böyle bir şeye hayır derlerse bakacağız” dedi ve “Bu projeyi yapacağız” şeklinde konuştu.

GELECEK DÖNEM YATIRIMLARI HAZIRLANIYOR

Adalı, gerçekleştirilecek projelerin Beşiktaş için önem arz ettiğini ve bu projelerin tamamlanması ile birlikte daha güçlü bir finansal duruma geçileceğini belirtti. “Dikilitaş’ı yaptığımız takdirde niye Beşiktaş’ın hissesini satalım” diyen Adalı, projelerin kulüp için büyük bir fırsat olduğunu düşündüğünü vurguladı.

OLE GUNNAR SOLSKJAER’E GÜVENİYORUM

Adalı, Ole Gunnar Solskjaer’in eleştirilerini haksız bulduğunu ifade ederek, “Hiçbir işi yarım bırakmadım. Yeter ki camiam arkamda dursun” dedi. Solskjaer’in kadrosundaki oyuncularla ilgili değerlendirme yaptı ve başarısızlık olmadığını sözlerine ekledi.

TRANSFER PLANLARI YAPILIYOR

Demir Ege Tıknaz’ın kiralık durumu ve opsiyonu hakkında konuşan Adalı, “Umarım kullanmazlar da bize geri gelir” dedi. Ayrıca, takımda santrfor transferi yapacaklarını da bildirdi. Adalı, “Gol yollarında sıkıntımız var. Bunu çözecek hoca” şeklinde ifadelerde bulundu.

HEYECAN VEREN TRANSFERLER YOLDA

Adalı, “Beşiktaş’a sıradan futbolcuların alınıp gelinmesi doğru değil.” diyerek, heyecan verecek transferlerin yapılacağını belirtti. Beşiktaş formasının hakkını verecek futbolcularla yola devam edeceklerini ifade etti.

YERLİ GENÇLERLE YATIRIM YAPILACAK

Başkan Adalı, Gedson Fernandes’in durumu hakkında ise kesinleşmiş bir durumun olmadığını belirtti. Genç oyuncular Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu, “Biz de gençlere yatırım yapacağız.” ifadesinde bulundu.