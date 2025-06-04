Serdal Adalı, “Şampiyonluğa Oynayacak Takım Kuracağız” diyor. Beşiktaş Başkanı Adalı, futbolcularla ilgili kararlara vurgu yaptı. “Zarar Verenlerle Yolları Ayıracağız”, mesajını veriyor. Gelecek transferlerde dikkatli olacağını belirtti. “Beşiktaş’ta genç futbolculara yatırım yapacağız”

ŞAMPİYONLUĞA OYNAYACAK TAKIM KURULACAK

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, kulüp olarak siyah-beyazlı formayı en iyi şekilde temsil edecek futbolcularla devam edeceklerini belirtti ve bu doğrultuda transfer yapacaklarını ifade etti. Adalı, “Şampiyonluğa oynayacak bir takım kuracağız” diye konuştu. Geride kalan sezonu değerlendirmek ve kulübün gündemine dair bilgi vermek amacıyla Tüpraş Stadyumu’nda düzenlediği basın toplantısında, Transferlerle ilgili de açıklamalarda bulundu.

ZARAR VERENLERİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM

Başkan Adalı, kulübün mali durumu hakkında da önemli bilgiler paylaştı. “Beşiktaş’a 1 lira zarar veren adamın peşini bırakmayacağım” diyen Adalı, hem denetim kurulunun hem de özel bir denetim şirketinin geçmiş dönemler için araştırma yaptığını açıkladı. “Herkes transferle ilgilenirken, başka araştırılması gereken konular da var. Bu konularda devletimizden destek isteyeceğiz. Hiç kimse cezasız kalmayacak” şeklinde konuştu.

KAAOS ORTAMINDAN KAÇINILMALI

Eski başkan Fikret Orman ve Hüseyin Yücel’in bir araya gelmesiyle ilgili düşüncelerini paylaşan Adalı, mevcut projeye dair verilen ret oylarının olumsuz etki yaratabileceğine dikkat çekti. “Beşiktaş’a faydası olmayacak bir proje hakkında çalışmazdı herhalde. Enerjilerini kaos oluşturmak için kullanmasınlar” diye ifadelerini sürdüren Serdal Adalı, “Hiçbir işi yarım bırakmadım” dedi.

GELİŞMELERE DAİR PLANI VAR

Genel kurulun projenin onayını vermemesi durumunda başka plan yapıp yapmayacakları sorusunu yanıtlayan Adalı, “Beşiktaş Genel Kurulu aklı başında insanlar. Böyle bir şeye ‘hayır’ derlerse bakacağız” ifadelerinde bulundu. Sermaye artırımı sırasında samimi olmayan hisse sahibi kişilerle mücadele ettiğini belirten Adalı “Beşiktaş’ın hisseleriyle kimse oynayamaz” şeklinde yorum yaptı.

TRANSFER PLANI VE SANTRFOR İHTİYACI

Başkan Adalı, Dikilitaş Projesi gerçekleşmese de şampiyonluğa oynayacak kadro kuracaklarını aktardı. “Elbette transferlere yansıyacak. Önümüzdeki yaz sezonunda gayet iyi, şampiyonluğa oynayacak takım kuracağız” diyerek rakiplerinden örnekler verdi. Ayrıca, santrfor transferinin gerekliliğini vurguladı: “Bir santrfor transferi yapacağız. Bu sezon defansta ligin en az gol yiyen takımlarındanız ama gol yollarında sıkıntımız var” dedi.

Adalı, Ole Gunnar Solskjaer’in başarılı olacağına inandığını belirtti ve şu an yapılan eleştirilerin haksız olduğunu ifade etti. “Hocanın eline takım ruhunu taşıyan birilerini verelim, sonra hocayı yargılayalım. Elindeki kadroyla en iyisini yaptı” dedi.

YERLİ VE GENÇ YETENEKLER

Yerli futbolcular konusunda genç yeteneklere yöneldiklerini belirten Serdal Adalı, Kayserispor’da kiralık oynayan Kartal Kayra Yılmaz’ın takımda görmek istediğini açıkladı. Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu ile ilgili olumlu yorumlar yapan başkan, genç futbolculara yatırım yapmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Bu gelişmeler, Beşiktaş camiasından gelecek destekle daha da güçleneceğini gösteriyor. Yönetim, hedeflerini gerçekleştirmek için kararlı bir adım atmayı sürdürüyor.