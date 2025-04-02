Serdal Adalı ve Yasin Kol Buluşması!

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİ KONUŞULUYOR

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında gerçekleşen derbi maçı yalnızca skoruyla değil, arkasında bıraktığı olaylarla da gündemde kalıyor. Siyah-beyazlı takım, Tüpraş Stadyumu’nda Galatasaray’ı 2-1 yenerek iki maçlık galibiyet özlemine son verdi. Bu zafer, aynı zamanda Galatasaray’ın 28 maçlık yenilmezlik serisini sona erdirdi. Ancak maçın hikayesi sadece yeşil sahada değil, hakem odasında da yaşandı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile maçın hakemi Yasin Kol arasında gerçekleşen diyalog, spor basınında geniş yankı buldu!

MAÇ ÖNCESİ HACMER KRİZİ YAŞANDI

Maç öncesinde Beşiktaş cephesinde önemli bir tartışma yaşanıyordu. Siyah-beyazlı kulüp, bu kritik müsabakanın yabancı bir hakem tarafından yönetilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) resmi bir başvuru yapmıştı. Ancak TFF, bu talebi geri çevirmiş ve derbiyi Yasin Kol’a atamıştı. Kol’un yabancı dil sınavlarında başarılı olamaması, FIFA kokartının bulunmaması ve kariyerinde ilk kez bir derbi yönetecek olması, Beşiktaş yönetiminde büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Başkan Serdal Adalı, yapılan atamaya sert bir tepki göstererek TFF ve Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) istifasını istemişti. Adalı, tepkisini arttırarak eski FIFA hakemi Urs Meier’i İstanbul’a davet etmiş ve maçtaki pozisyonları değerlendirmesi için tribüne almıştı. Bu tartışmalar, derbiyi daha da gergin bir hale getirmişti.

MAÇ SONRASI SÜRPRİZ GÖRÜŞME

Sabah Spor’un ulaştığı bilgilere göre, 2-1’lik galibiyetin ardından futbolcularını tebrik etmek için soyunma odasına yönelen Serdal Adalı’nın ilk durağı hakem odası oldu. Maçın hakemi Yasin Kol ile görüşen Adalı, Kol’un soğukkanlı yönetimi için kendisini kutladı. Ancak asıl sürpriz, Adalı’nın Kol’dan helallik istemesiyle ortaya çıktı!