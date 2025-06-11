Serdar Alagöz Hakkında İddianame Hazırlandı

OLAY HAKKINDAKİ GÖRÜŞMELER VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Beşiktaş’ta yer alan bir lisede, öğrencileri sınıfa kilitleyen öğretmen Serdar Alagöz hakkında iddianame hazırlandı. Serdar Alagöz’ün, 16 Ekim 2024’te gerçekleşen olayda yanında getirdiği silahla müdür yardımcısı ile öğretmenlerine silah doğrultarak öldürmeye teşebbüs ettiği belirtiliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Alagöz’e 50 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle dava açtı.

İddianamede, müdür yardımcısı Ayşe A., öğretmenler Lütfiye K., Esra İ. ve kantinci İsmet B. “müşteki” sıfatıyla yer aldı. Serdar Alagöz ise “şüpheli” olarak kaydedildi. Hazırlanan belgede, Alagöz’ün 6 öğrenciyi sınıflarından alarak boş bir sınıfa bıraktığı, müdür yardımcısının ardından bu öğrencileri sınıftan çıkardığı ve Alagöz’ün okula geri dönerek öğretmenlere silah doğrulttuğu ifade edildi. Ancak, bu süreçte silah ateş almadı.

ŞÜPHELİNİN UYGULADIĞI TAHDİTLER

İddianamede belirtildiğine göre, şüpheli Alagöz, okuldan çıkış kapısına doğru silahını tamir etmeye çalışırken silahı ateş aldı. Bu esnada kantin görevlileri, Alagöz’e müdahalede bulundu ve onu yakalayıp polise teslim ettiler. Yapılan kontrollerde, Alagöz’ün üzerinde, 2 ekmek bıçağı, 1 meyve bıçağı, 4 cep telefonu, 2 fişek ve şarjör bulunduğu kaydedildi.

Öğretmen Alagöz’ün ifadesinde, 2023 yılından bu yana bilişim teknolojileri öğretmenliği yaptığını ve psikolojik sıkıntılar yaşadığını söylediği aktarılıyor. Olay gününde, okul bahçesinde kedilere bakım yapmak istemesi nedeniyle yaşadığı baskılardan dolayı tahrik olduğunu ifade etti. Eski eşinin adının yer aldığı yazıyı görünce silahını çıkardığını belirtti.

OLAY ANINDA YAŞANANLAR VE ŞÜPHELİNE YÖNELİK İDDİALAR

Şüpheli Alagöz, öğretmenleri tehdit ettiğinde neden bu şekilde davranışta bulunduğunu hatırlamadığını ve olay sırasında kendisinde olmadığını belirtti. Öğrencilerin üzerine kapıyı kilitlediği ve sonrasında rastgele ateş etmeye başladığı ibaresi yer aldı.

Müşteki öğretmen Esra İ. ise Alagöz’ün kendisine 7-8 öğrenciyi alıp idareye gideceğini ifade ettiğini ve daha sonra öğretmeni ve öğrencileri başka bir sınıfa bıraktıktan sonra kendilerine “buradan sakın çıkmayın, size 20 tane köfte ısmarlayacağım” dediğini aktardı. Söz konusu olaydan bir süre sonra panik içinde yardım çağrısında bulundukları ve silah seslerini duydukları anlatıldı.

HAPİS CEZASI TALEBİ VE YARGILAMA SÜRECİ

Serdar Alagöz hakkında, “kasten öldürmeye teşebbüs”, “kasten yaralama”, zincirleme olarak “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “korku, kaygı ve panik oluşturacak şekilde silahla ateş etmek” ve “ruhsatsız silah bulundurma” gibi suçlardan toplamda 23 yıl 2 ay ile 50 yıl 3 ay arasında hapis cezası talep edildi. Alagöz’ün yargılanması, yakın zamanda İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayacak.