Serdar Ali Çelikler’den Mourinho’ya Eleştiri

SPOR YORUMCUSUNDAN SERİ ELEŞTİRİLER

Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde gerçekleşen Galatasaray ve Fenerbahçe maçı sonrası Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho’ya sert eleştirilerde bulundu. Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi 2-1’le geçtiği bu mücadeleyi değerlendiren Çelikler, Mourinho’nun fiziksel müdahalede bulunmasını eleştirerek, “Bugün itibariyle Fenerbahçe’de Mourinho dönemi iflas etmiştir. Kovun bunu artık” dedi.

GALATASARAY’IN ÜSTÜNLÜĞÜ

Çelikler, “Rakip hocanın üzerine yürüyorsun. Defol git bu ülkeden. Verin tazminatını gönderin. Okan Buruk seni ezdi Kadıköy’de. 2 kere yendi, 1 kere berabere kaldı. Ne istediysen bu yönetim aldı. Fenerbahçe fırtına öncesi sessizlikte, bu sessizlik hayra alamet değil. Ben kadro dışı veya hoca değişikliği bekliyorum” ifadelerine yer verdi. Galatasaray’ın maçta daha fazla farklı kazanabileceğini ve normal şartlar altında skoru 6-1 veya 7-1 olarak değerlendirdi. “2-1 bitmesi bile mucize” diyen yorumcu, Galatasaray’ın şampiyonluk şansını yüzde 99 olarak gördüğünü ve iki kupayı alma olasılığının da yüzde 90 olduğunu belirtti.

FENERBAHÇE’Yİ YERDEN YERİNE VURDU

Beşiktaş’ın, oynadığı takımlardan 16 puan toplarken Fenerbahçe’nin 4 puan almasını eleştiren Çelikler, “Utanç verici sahne. Fenerbahçe Başkanlığı yarı zamanlı iş değildir. Ali Koç bunun farkında olmalı” dedi. Ayrıca, Galatasaray’ın kadrosunun kaliteli futbolculara sahip olduğunu, Sanchez, Osimhen ve Torreira gibi isimlerin öne çıktığını ifade etti. Fenerbahçe’nin kadro kalitesinin düşüklüğüne dikkat çekti ve Galatasaray’ın bu nedenle başarılı olduğunu aktardı.

OKAN BURUK’UN BAŞARISI VE MOURINHO

Çelikler, Okan Buruk’un Mourinho karşısında ciddi bir kredi kazandığını ve teknik direktörlükteki başarısını vurguladı. Mourinho’nun, Okan Hoca karşısında ezildiğini belirten yorumcu, “İsmail Kartal bile şampiyon olamadı ama bu kadar boyun eğmedi. Mourinho iflas etti. Okan Buruk bu sezon Mourinho’yu perişan etti. Okan Buruk, Mourinho’yu ‘Loser one’ yaptı” diye ekledi.