Serdar Ali Çelikler’den Mourinho’ya Sert Eleştiri

SERDAR ALİ ÇELİKLER’İN DEĞERLENDİRMESİ

Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Galatasaray’ın Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etmesini değerlendirdi. Çelikler, Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho’nun performansını ciddi şekilde eleştirirken, “Fenerbahçe fırtına öncesi sessizlikte, bu sessizlik hayra alamet değil. Ben kadro dışı veya hoca değişikliği bekliyorum” şeklinde konuştu. Mourinho’nun geleceği hakkında “Kovun bunu artık” ifadesini kullanarak, Fenerbahçe’nin durumunu değerlendirdi.

MOULINHO’NUN PERFORMANSI İFALSA UĞRAMIŞTIR

Çelikler’in Fenerbahçe – Galatasaray derbisiyle ilgili gözlemleri şunlardı: “Bugün itibariyle Fenerbahçe’de Mourinho dönemi iflas etmiştir. Defol git bu ülkeden. Verin tazminatını gönderin” diyerek Mourinho’yu sert bir dille eleştirdi. Okan Buruk’un bu maçta Mourinho’dan üstün olduğunu belirten Çelikler, “Galatasaray farkı kaçırdı, normal şartlar altında bu maçın skoru 6-1, 7-1 bitebilirdi” dedi. Ayrıca, Galatasaray’ın yüzde 99 şampiyon olduğunu ve iki kupayı almasının muhtemel olduğunu ekledi.

KADRO ANALİZİ

Çelikler, Fenerbahçe ile Galatasaray kadroları arasında bir karşılaştırma yaptı. “Fenerbahçe’nin kadrosunda dönemsel, Galatasaray’ın kadrosunda kaliteli futbolcular var” şeklinde konuşan Çelikler, Sanchez, Osimhen ve Torreira gibi oyuncuların önemli olduğunu vurguladı. Galatasaray’ın başarısını, Okan Buruk’un yönetiminde yükselen kaliteli futbolculara bağladı. “Okan Buruk, Jose Mourinho’yu ‘Loser one’ yaptı” diyerek Buruk’un Mourinho karşısındaki zaferini pekiştirdi. Okan Buruk’un, bu sezon Mourinho’yu perişan ettiğine de dikkat çekti.

FENERBAHÇE BAŞKANLIĞI İÇİN ELEŞTİRİLER

Son olarak Fenerbahçe yönetimini de eleştiren Çelikler, “Fenerbahçe Başkanlığı yarı zamanlı iş değildir” ifadesiyle Ali Koç’un görevdeki performansını sorguladı. Beşiktaş’ın ilk 5 oynadığı takımlardan 16 puan aldığını, Fenerbahçe’nin ise sadece 4 puan toplamasını “Utanç verici bir sahne” olarak nitelendirerek, Fenerbahçe’nin bu durumunun acil olarak gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.