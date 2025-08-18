Haberler

Serdar Ali Çelikler, Galatasaray’ı Şampiyon İlan Etti

SERDAR ALİ ÇELİKLER’İN YORUMLARI

Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Süper Lig’in ikinci haftasında Göztepe karşısında puan kaybeden Fenerbahçe hakkında değerlendirmeler yaptı. Çelikler, ilginç iddialarda bulundu ve dikkat çeken açıklamalarda yer aldı.

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUĞU

NEO Spor Youtube kanalında yapılan yorumlarda, Serdar Ali Çelikler, Galatasaray’ı ligin ikinci haftası itibarıyla şampiyon ilan etti. Yorumcu, ”5 puanlık fark kapanmaz, lig bitti. Nasıl kapatacaksın abi? ‘Bu köprünün altından çok sular akar, daha 2. hafta’ falan… Öyle bir köprü yok, öyle bir su yok, öyle bir nehir yok. Galatasaray, geçen sezon 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle kapattı. Köprünün altından su falan akmaz.” ifadeleriyle dikkat çekti.

Küçükçekmece’de Silahlı Saldırı Gerçekleşti

Küçükçekmece'de, bir kişi kız arkadaşıyla yürüyüş yaparken motosikletli saldırganların hedefi oldu. Bacağından yaralanan adam hastaneye kaldırıldı, saldırı anı kamera görüntülerine yansıdı.
Erbaa’da Cip Tarım Aracına Çarptı

Erbaa'da bir cip ile tarım aracı çarpıştı; yabancı sürücü yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan sürücü hakkında soruşturma açıldı.

