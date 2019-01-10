Serdar Aziz Fenerbahçe’ye geliyor

Galatasaray’da durumu yılan hikayesine dönen Serdar Aziz’in Fenerbahçe’ye bedelsiz gidebileceği öğrenildi.

Galatasaray’da Serdar Aziz konusu bir türlü sonuca bağlanamıyor.

Bizzat Fatih Terim tarafından kadro dışı bırakılan Serdar Aziz’in menajerine kulüp bul denilmişti.

Bunun üzerine Serdar Aziz, Fenerbahçe ile anlaşmış ve bu gelişme bir anda bomba etkisi yaratmıştı.

Fenerbahçe tarafı Serdar Aziz’i yalnızca Galatasaray’dan alacağı olan 1.8 milyon Euro’yu ödeyerek transfer etmek isterken, sarı-kırmızılılar ise Serdar’ı Bursaspor’dan transfer ettikleri bedel olan 4.5 milyon Euro’ya satmak istiyor.

Yaşanan yeni gelişmeler sonucunda Serdar Aziz, Fenerbahçe’ye bedelsiz olarak gidebilir.

Galatasaray’da Eren Derdiyok’tan sonra Serdar Aziz de kulübe ihtarname göndermişti.

28 yaşındaki oyuncu, 1.8 milyon euro alacağı nedeniyle Bakırköy 18. Noteri aracılığıyla ödeme emri yolladı. Eren’in 1.5 milyon Euro’luk alacağı için hukuki olarak harekete geçmesinin ardından Serdar Aziz de avukatları aracılığı ile yasal işlemleri başlatmış oldu.

Geçen sezona ait 950 bin euro alacağı bulunan ve bu sezon da 4 maaşını tahsil edemeyen Serdar Aziz, Arabistan’tan gelen teklifleri kesinlikle değerlendirmeyecek.

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