Serdar Aziz, Futboluna Devam Ediyor

TEKNİK DİREKTÖRÜN DEĞİŞİMİ VE SERDAR AZİZ’İN DURUMU

Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho’nun takıma katılmasıyla, sezon başında dikkate alınmayan futbolcu Serdar Aziz hakkında futbolu bırakacağı yönündeki spekülasyonlar gündeme gelmişti. Bu iddialara Serdar’ın menajeri Haluk Canatar’dan bir yanıt geldi.

MENAJERDEN AÇIKLAMALAR

Haluk Canatar, oyuncusu ile kulüp arasındaki görüşmelerin ardından, “Kamuoyuna Duyuru. Oyuncumuz Serdar Aziz ile kulübü arasında sezon başında yapılan görüşmeler sonucunda, karşılıklı anlayış çerçevesinde bireysel olarak çalışmalarını sürdürme kararı alınmıştır. Bu süreçte Serdar, profesyonelliğini ve çalışma disiplinini koruyarak çalışmalarına devam etmektedir. Geride kalan yaklaşık 9 aylık dönemde Serdar Aziz’e yurt içi ve yurt dışından gelen teklifler, Serdar’ın kariyer hedefleri ve uzun vadeli planları ile örtüşmediğinden dolayı herhangi bir anlaşma sağlanmamıştır. Son günlerde gündeme gelen “futbolu bıraktı” yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Serdar Aziz hem fiziksel hem de mental olarak en güçlü dönemlerinden birini geçirmekte ve bireysel çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Yeni sezonda hedefleriyle örtüşen, kendisini heyecanlandıran ve katkı sunabileceğine inandığı bir projenin parçası olmak için hazırlıklarını sürdürmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.” ifadelerini kullandı.

SERDAR AZİZ’İN FENERBAHÇE PERİYODU

Serdar Aziz, 2018-2019 sezonunun devre arasında Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer olmuş ve sarı-lacivertli formayı 135 maçta giymiştir. Bu maçlarda 11 gol ve 6 asistle takımına katkı sağlamıştır. Deneyimli stoper, kulübüyle bir Ziraat Türkiye Kupası zaferi de elde etmiştir. Sezon başında Fenerbahçe, Serdar’a transfer olması için izin vermesine rağmen, tecrübeli oyuncu herhangi bir takımla anlaşma gerçekleştirememiştir. Fenerbahçe’deki üst üste yaşanan stoper sakatlıklarının ardından Serdar Aziz, “Jose Mourinho bana şans verirse tekrar takıma dönmek istiyorum” mesajını iletmiş ancak Mourinho tarafından veto edilmiştir. Son olarak, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Serdar Aziz, kış transfer döneminde de bir takımla anlaşma yapamamıştır.