Serdar Aziz sözleşme feshediyor

Galatasaray’da forma giyen Serdar Aziz, sarı-kırmızılı ekiple sözleşme feshetmeye hazırlanıyor.

Serdar Aziz’in menajeri Haluk Canatar, Serdar Aziz’le ilgili ‘Yarın Galatasaray ile sözleşmeyi feshederiz diye düşünüyorum.’ dedi.

Serdar Aziz’in menajeri Haluk Canatar, “Yarın Galatasaray ile sözleşmeyi feshederiz diye düşünüyorum.” dedi.

TRT Spor’a konuşan Canatar, Serdar’ın ayrılık şeklinin gösterdiği performansla ilgili olmadığının belirtirken, Bu kadar gelişmeden sonra Galatasaray’a dönüş gibi bir şey zannetmiyorum. Galatasaray’dan da öyle bir talep gelmedi.” ifadelerini kullandı.

HÜRRİYET