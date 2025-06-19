Serdar Dursun, Ali Koç’a destek verdi

SERDAR DURSUN AİLESİYLE İSTANBUL’DA

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Serdar Dursun, İstanbul sokaklarında ailesiyle birlikte görüntüleniyor. Ünlü futbolcu, Magazin Burada’ya yaptığı açıklamalarda, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a desteğini dile getiriyor.

ALİ KOÇ’A DESTEK VERDİ

Fenerbahçe’deki istifa iddialarıyla ilgili olarak “Ali Koç istifa etmeli mi?” sorusuna yanıt veren Dursun, “Ali Koç kesinlikle istifa etmemeli. Kaç seneden beri bir emek var. Ali Koç devam etmeli.” ifadesini kullanıyor.

FORVET AÇIKLAMALARI

Tecrübeli santrfor, “Fenerbahçe bir forvet arayışında. Takımın forveti sence nasıl olmalı?” sorusu üzerine ise, “Uzun boylu, topu tutan, tecrübeli, sakinliği olan bir forvet olur inşallah.” şeklinde konuşuyor.