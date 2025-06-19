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Serdar Dursun, Destek Verdi Ali Koç’a

FENERBAHÇE’NİN ESKİ YILDIZINDAN DESTEK AÇIKLAMASI

Serdar Dursun, Fenerbahçe’nin eski yıldızı olarak İstanbul sokaklarında ailesiyle görüntüledi. Magazin Burada’ya verdiği bir demeçte, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a desteklerini belirtti. Dursun, Fenerbahçe’deki istifa söylemleri üzerine “Ali Koç istifa etmeli mi?” sorusuna “Ali Koç kesinlikle istifa etmemeli. Kaç seneden beri bir emek var. Ali Koç devam etmeli.” şeklinde yanıt verdi.

FORVET ARAYIŞINA YORUMU

Tecrübeli santrfor, “Fenerbahçe bir forvet arayışında. Takımın forveti sence nasıl olmalı?” sorusunu ise “Uzun boylu, topu tutan, tecrübeli, sakinliği olan bir forvet olur inşallah.” sözleriyle cevapladı. Bu açıklamalar, Dursun’un Fenerbahçe’nin ilerleyen dönemleri için beklentilerini ve görüşlerini yansıtıyor.

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