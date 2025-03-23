Serdar Haydanlı’nın Tutuklanma Kararı Verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmaları çerçevesinde gözaltına alınan Serdar Haydanlı, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Sulh Ceza Hakimi, sorgulama neticesinde Haydanlı’nın “kaçacaklarına yönelik somut olgu ve delilleri karartma ihtimalleri” bulunduğu gerekçesiyle tutuklanması yönünde karar aldı. Haydanlı’nın sulh ceza hakimine verdiği ifade dikkat çekti.

ŞÜPHELİ İFADELER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Serdar Haydanlı’nın “gözaltına alındığı anda Cumhurbaşkanı’nın koruma müdürü Ali Erdoğan’ı aradığını, bunun sonucunda serbest bırakıldığını ve bu açıklamanın akabinde yeniden gözaltına alındığını” belirtti. Haydanlı ifadesinde ise “Beş yıl boyunca ismi geçen firmaların hiçbiriyle ticaret yapmamışım, hiçbirini tanımıyorum, bilmiyorum. Dolayısıyla tahliyemi talep ediyorum. 2018 ve 2019 yılında İBB Kültür A.Ş’den etkinlik ve organizasyon ihalesi aldık. Bunun haricinde İBB ile hiçbir ticari bağımız olmadı. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.” dedi.

TUTUKLAMA GEREKÇELERİ

Sulh Ceza Hakimliği, “mevcut delil durumu, MASAK raporu, tanık beyanları, HTS inceleme raporu, vergi inceleme uzman raporu, dosyadaki bilgi ve belgeler çerçevesinde suçu işlediklerine ilişkin kuvveti suç şüphesinin varlığını gösteren olguların saptanması, kaçacaklarına yönelik somut olgunun varlığı, üzerlerinde baskı oluşturularak delillerin karartılabileceği, delillerin tam olarak toplanmamış olması ve bu aşamada adli kontrolün yetersiz kalacağı” gerekçeleriyle 7 kişinin tutuklanmasına karar verdi.

BAŞKANIN AÇIKLAMALARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane’deki İBB binasında gerçekleştirdiği basın toplantısında, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı soruşturma sürecinde serbest bırakılan tek kişinin “naylon fatura kesiyor” denilen Serdar Haydanlı olduğunu iddia etti. Özel, konu hakkında “Gözaltı listesinde vardı. Bakın bu polislerin gözaltı listesi. Gözaltına alınanlara elde diye yazılmış, gelmeyenlerin yanına firari yazılmış. Bir kişiye şubeden serbest yazmışlar, o da Serdar Haydanlı. Madem soruldu, söyleyelim. Serdar Haydanlı’nın o gün serbest kaldığını herkes biliyor. Partinin genel başkanı olarak avukat arkadaşlarıma ‘gidin bulun, sağlığını moralini, ailesine bir notu var mı sorun’ dedim. Biz hepsini bulduk, Serdar beyi bulamadık. Nezarethanede bulamadık. Avukatların görüşme serbestisi var ama kendisini bulamadık.” ifadelerini kullandı.