Serdar Öktem’in Cenazesi Bugün Ailesine Teslim Edildi

CENAZE İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Zincirlikuyu’da 6 Ekim tarihinde otomobiliyle seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden avukat Serdar Öktem’in cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Dün yapılan işlemlerin ardından Öktem’in cenazesi bugün ailesi tarafından teslim alındı. Serdar Öktem’in cenazesinin, Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Kocasinan Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi. Gazeteci Rojda Altıntaş, Öktem’in cenazesinin basına kapalı olacağını, görüntü almanın dahi yasak olduğunu ifade etti.

SORUŞTURMALAR DEVAM EDİYOR

İstanbul’da suikasta kurban giden Serdar Öktem’in cenazesine katılanların kimler olacağı merak edilirken, avukatın cinayet soruşturması kapsamında gözaltına alınan şahısların ortak bir şekilde “Talimatı yurt dışından aldık” dediği iddiaları gündeme geldi. Öktem’in öldürülmesiyle ilgili soruşturmanın devam ettiği bir sırada çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı. Öktem’in öldürülme talimatının, çetenin yurt dışındaki firari elebaşları tarafından şahıslardan S.Ö.’ye verildiği öğrenildi.

SALDIRI ANINDAKİ DETAYLAR

Avukat Serdar Öktem, 6 Ekim’de otomobiliyle trafikte beklerken silahlı saldırıya uğradı ve ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede hayatını kaybeden Öktem’in olay yerindeki incelemede çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silah mermisine ait boş kovan bulunduğu belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Olay yeri görgü tanık beyanları ve kamera görüntü kaydı tespit çalışmaları doğrultusunda, olayı gerçekleştirdiği anlaşılan 5 şüpheli ile olaydan sonra kaçmasına yardım eden bir zanlı yakalanmıştır” denildi. Şüphelilerin, Arnavutköy civarındaki yakalanma sürecinde, olayda kullanılan 2 kalaşnikof ve 2 tabanca gibi 4 silahın yanı sıra kar maskesi ve eldiven gibi malzemelerin de ele geçirildiği bilgisi verildi.

ŞÜPHELİLERLE İLİŞKİLER ARAŞTIRILIYOR

Açıklamada, eylemin bir organize suç örgütünün, Serdar Öktem’e karşı beslediği husumet sonucunda gerçekleştirildiği değerlendirildiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın, mağdurun azmettiricilerine ulaşılması ve suç örgütünün olayda taşeron olarak kullanılıp kullanılmadığının tespit edilmesi yönleri de dahil tüm boyutlarıyla detaylandırılarak sürdürüleceği ifade edildi. Başsavcılık, yapılan çalışmalarda, zanlılarla irtibatı belirlenen ve suikastla ilişkilendirilen 7 kişinin daha gözaltına alındığını bildirdi.

OTOPSİ RAPORU DETAYLARI

Adli Tıp Kurumu’nun ön otopsi raporunda, Öktem’in kafa bölgesine ve yüzüne aldığı yaralanmaların her birinin ayrı ayrı öldürücü nitelikte olduğu bilgisi yer aldı. Raporda, Öktem’in ölümüne ilişkin, “Ateşli silah yaralanmasına bağlı kafa ve yüz kemik kırıkları ile beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve büyük damar yaralanmasından kaynaklanan iç ve dış kanama sonucu meydana gelmiştir” denildi.