Serdar Ortaç: 15 milyon TL borç ödedim

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, yaşadığı zor günlere değindi ve 15 milyon TL borç ödediğini söyledi.

İrlandalı model Chloe Loughnan ile 2014-2019 arasında evli kalan, şarkıcı Seçil Gür’le 1.5 yıllık birlikteliği ise 2021’de sona eren Serdar Ortaç, önceki gün Yeniköy’de objektiflere takıldı. Uzun süredir mücadele ettiği MS hastalığı nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarının yanı sıra maddi sıkıntılarla boğuştuğu haberleriyle de gündem olan ünlü popçu, çok konuşulan borçları hakkında çarpıcı bir açıklamaya imza attı.

Etin Jönü’ lakaplı Gürkan Topçu, önceki akşam yeni dükkanının açılışını gerçekleştirdi. Restoranın açılışına; Orhan Gencebay, Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç, Wilma Elles, Şafak Sezer ve şefin oyuncu nişanlısı Fatma Toptaş katıldı. Gürkan Şef, kilosu 32 bin TL olan, Japonya’nın Wagyu bölgesinde özel çiftliklerde yetiştirilen dünyaca ünlü ‘Kobe eti’ni misafirlerine tanıtan ve tattırdı.

“KONSER VERMEME GELENEĞİM DEVAM EDECEK”

Geceye ailesi ile birlikte katılan Orhan Gencebay, yaz aylarına hazırlık olarak single çalışması yaptığını belirterek, “Stüdyoda okuma aşamasındayım, güzel bir iş çıkacak” dedi. Sanat hayatı boyunca konser vermeyen ve başka sanatçıların eserlerini okumayan Gencebay, “Bu geleneğim devam edecek, konser vermeyi düşünmüyorum” açıklamasını yaptı.

“SAĞLIĞIM YERİNDE, DAHA NE İSTEYEYİM”

Kilosu 32 bin TL olan Kobe etinin tadına bakıp bakmadığı merak konusu olan Mehmet Ali Erbil, “Aman arkadaşlar, biz onu yiyemeyiz” diyerek herkesi güldürdü. Neşesi bir hayli yerinde olan şovmen, “Sağlığım yerinde, daha ne isteyeyim. Çok şükür bu günlerimize, güzel bir akşamdı” şeklinde konuştu.

Açılışta görüntülenen bir diğer ünlü isim Serdar Ortaç’tı. Yeni şarkılar için çalışmalar yaptığını söyleyen 52 yaşındaki popçu, meslektaşı Sinan Akçıl’ın ‘Serdar şarkı yapınca yaz gelirdi, bu yıl yapmadığı için ben yaptım” sözlerine şu yanıtı verdi:

Maalesef bu yıl şarkı yapamadım, borçlar belimi büktü. 15 milyon TL borç ödedim, çok şükür sıfırlandım. Şimdi kendime çalışma zamanı. İnşallah parayı bu defa tutarım.

BİTMEMİŞ ALBÜMÜ SATMIŞ!

Serdar Ortaç, eski parçalarını ünlü isimlerin seslendireceği bir albüm için aranjör Ozan Çolakoğlu ile anlaşmıştı. Sık sık kumar alışkanlığıyla, bu nedenle kaybettiği paralarla ve borçlarıyla gündeme gelen sanatçını, çözüm olarak dikkat çeken bir yönteme başvurduğu öğrenilmişti.

Maddi olarak zor durumda kaldığı için tüm şarkılarının telif haklarını satma yoluna giden popçunun, beş yıllık süre karşılığında 1 milyon TL aldığı iddia edilmişti.