Serdar Ortaç boşanıyor

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan'ın boşanacağı iddia edildi.

- Reklam -

Magazin gündeminden düşmeyen çiftten kötü haber geldi. Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan’ın boşanacağı iddia edildi.

Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan hakkında boşanma haberleri yeniden gündemde…

İddialara göre Serdar Ortaç ve Chloe boşanıyor. Serdar Ortaç ve Chloe çifti arasında sular durulmuyor.

TV8 ekranlarında yayınlanan “Gel Konuşalım” programının sunucusu Eylem İpek Şafak’ın iddiasına göre; Serdar Ortaç, boşanmak için avukata başvurdu.

Serdar Ortaç’ın “Artık bu işi bitirmek istiyorum evinde durmuyor, evde huzurlu değilim” diyerek Avukatı Ömer Durak’a serzenişte bulunarak gerekli işlemleri başlattığını iddia etti.

MYNET