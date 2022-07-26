Serdar Ortaç: Esmer bir kızla evlenmek istiyorum

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Serdar Ortaç, hayatına hep sarışın kadınlar girdiğini ancak esmer bir kızla evlenmek istediğini söyledi.

Pop müziğin başarılı isimlerinden Serdar Ortaç, yıllar sonra Malatya’da konser verdi. 2014’te dünyaevine girdiği İrlandalı model Chloe Loughnan ile 2019’da anlaşmalı olarak tek celsede boşanan ünlü şarkıcı, hayatına hep sarışın kadınların girdiğini belirtirken, özel hayatı hakkında dikkat çeken bir açıklamaya imza attı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Malatya Valiliği ile Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 25. Malatya Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali’nin son gününde Malatya Mişmiş Park Fuar Alanı’nda Serdar Ortaç konseri vardı. Dört gün süren festivalin seyirci sayısı üzerinden en kalabalık konserini veren 52 yaşındaki popçu, “Malatya konserimi hiç unutmayacağım” dedi.

20 yıldan uzun süredir konser vermek için Malatya’ya gelmeyen Ortaç’tan önce ise Özbekistanlı dans ve müzik grubu ile rap müzik sanatçısı Eypio sahneye çıktı. Serdar Ortaç’ı, Malatyalılar büyük bir konukseverlilikle karşıladılar. Konser öncesi sosyal medya da Malatyalı olan Ahmet Kaya hayranlarının tepkisi ile ilgili paylaşımları kendi sayfasında paylaşan Serdar Ortaç, alanı dolduran on binlerce kişiye müzik ziyafeti sundu.

İlk çıkış parçası olan ‘Karabiberim’den bu yana müzik piyasasına çıkardığı sevilen şarkılarını seslendiren Serdar Ortaç, dansçıları ve orkestra ekibi ile coşkulu bir konser verdi. Ünlü isim, “Bugün burada çok kalabalık bir seyirci kitlesi var. Çok beğendim, Malatya konserimi hiç unutmayacağım, harika bir kitle var” ifadelerini kullandı.

İlk çıkış parçası olan ‘Karabiberim’den bu yana müzik piyasasına çıkardığı sevilen şarkılarını seslendiren Serdar Ortaç, dansçıları ve orkestra ekibi ile coşkulu bir konser verdi. Ünlü isim, “Bugün burada çok kalabalık bir seyirci kitlesi var. Çok beğendim, Malatya konserimi hiç unutmayacağım, harika bir kitle var” ifadelerini kullandı.