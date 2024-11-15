“Serdar Ortaç Ve Mehmet Ali Erbil’in Maddi Kayıpları Büyük”

YASA DIŞI BAHSİ TEŞVİK EDEN İKİLİ GÖZALTINA ALINDI

Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç, bazı platformlarda yasa dışı bahis reklamı yaparak toplumsal tepkilere neden oldu. Eleştirileri dikkate almayan ikili, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra ev hapsi uygulanan Ortaç ve Erbil, maddi anlamda büyük zorluklarla karşı karşıya kaldı.

SERDAR ORTAÇ’IN KONSERLERİ TEHLİKEDE

Serdar Ortaç, gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılınca, 20’ye yakın konser için anlaşmalar yapmıştı. Ancak bu konserlerin hepsi, yapılan soruşturmanın sonucunda iptal oldu. Daha önce kumar nedeniyle maddi kayıplar yaşadığını ifade eden Ortaç, iptallerle birlikte toplam kaybının 50 milyon TL’ye yaklaşabileceğini açıkladı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINI KAPATTI

Yaşanan olayların ardından Serdar Ortaç, dün Instagram hesabını kapattı ve bugün de X hesabını etkin duruma getirmedi. Ünlü sanatçı, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, “kötü örnek olduklarını” ifade ederek özür diledi.

MEHMET ALİ ERBİL’İN PROGRAMI YAYINDAN KALDIRILDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil’in programı olan Turnike, yayından kaldırıldı. Uzun bir süre sağlık sorunlarıyla mücadele eden Erbil, Turnike programıyla ekranlara dönüş yapmıştı.