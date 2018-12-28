Serdar Ortaç’a büyük şok! Yoğun bakımda

Serdar Ortaç'ın erkek kardeşi bilinmeyen bir nedenden dolayı özel bir hastanede yoğun bakıma kaldırıldı.

Sevilen pop şarkıcısı Serdar Ortaç’ın erkek kardeşi Serkan Ortaç’ın bilinmeyen bir nedenden dolayı Maslak’taki özel bir hastanede yoğun bakıma kaldırıldı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ‘Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa’ programının haberine göre; ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’ın kardeşi Serkan Ortaç, Maslak’taki özel bir hastanede yoğun bakıma kaldırıldı.

SERDAR ORTAÇ’IN KARDEŞİ YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Eşi Chloe Loughnan’ın kaza haberiyle zor günler geçiren Serdar Ortaç’ın bu sefer de kardeşi yoğun bakıma kaldırıldı. 2. Sayfa’da yayınlanan habere göre; Ortaç’ın erkek kardeşi Serkan Ortaç henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yoğun bakıma kaldırıldı. Sunucuların telefonları meşgule atan Ortaç, konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

TRT