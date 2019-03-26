Serdar Ortaç’ın eşi davayı açıyor

Serdar Ortaç'ın eşi, elinde ses kaydı var diyen TV sunucusuna davayı açıyor.

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Boşanacakları iddia edilen Serdar Ortaç ile eşi Chloe, elinde ses kaydı var diyen TV sunucusuna davayı açıyor.

Serdar Ortaç’ın eşi Chloe, “Elimde ses kaydı var” diye açıklama yapan TV sunucusuna, ‘Kişisel verilerimi hukuka aykırı şekilde kayıt etti’ diyerek tazminat davası açıyor.

Serdar Ortaç’ın eşi Chloe, ardı arkası kesilmeyen ‘Kürtaj yaptırdı’ haberlerinden dertli! Chloe, haberleri yalanlamasına rağmen “Elimde ses kaydı var” diye açıklama yapan bir TV sunucusu hakkında dava açmaya hazırlanıyor.

Chloe’nin avukatı, sunucuyu kişisel verileri hukuka aykırı şekilde kaydetmek ve özel hayatın gizliliğini ihlal etmekle suçlayacaklarını açıkladı.

Sunucuya maddi ve manevi tazminat davası da açılacak.

SABAH