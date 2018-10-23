Serdar Ortaç’tan boşanma açıklaması

Ünlü pop şarkıcısı Serdar Ortaç, Amerika Birleşik Devletleri’nde kaza yapan eşi Chloe Loughnan’ın yanına gitmedi. Ortaç’ın bu davranışı boşanma dedikodularına neden oldu.

Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Ortaç şunları söyledi:

‘Serdar Ortaç eşiyle boşanıyor’ diyorlar, öyle bir şey yok. Daha yeni kaza yaptı hanım, sağlığına kavuşması için dua ediyoruz yani konuşulacak şeyler bile değil şu an.

Serdar Ortaç’ın eşi Chloe Loughnan iş için gittiği Miami’de trafik kazası geçirmiş, kaburgaları, kolu ve yüzünden darbe alan Loughnan ölümden dönmüştü.

HABERTURK