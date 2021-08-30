Serdar Ortaç’tan kötü haber

Çin’den yayılan corona virüs salgını sanat camiasını sarsmaya devam ediyor. Serdar Ortaç’ın da hastalığa yakalandığı öğrenildi.

Şarkıcı Serdar Ortaç, yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından evde tedaviye alındı. 51 yaşındaki popçuya, sanatçı dostlarından destek mesajları geldi.

Serdar Ortaç’ın yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Koronavirüse karşı geçtiğimiz aylarda aşı olan şarkıcının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

“ŞİFA OLSUN”

Geçtiğimiz aylarda aşı olan Ortaç, “Geldik devlet hastanemize aşımızı olacağız. Birinci doz. Herkesin olması gerekiyor, şifa olsun, bismillah” ifadelerini kullanmıştı.