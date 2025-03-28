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Serdivan’da 8 Kişilik Kano Alabora Oldu

KANONUN ALA BORA OLMASIYLA İLGİLİ OLAY

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan Gölpark mevkiinden Sapanca Gölü’ne açılan 8 kişinin bulunduğu kano, şiddetli rüzgar nedeniyle alabora oldu. Olayda göle düşen 7 kişi kurtarılırken, 15 yaşındaki bir çocuğun aranmasına devam ediliyor.

ARAMA ÇALIŞMALARININ DEVAMI

Eğitmen de dahil olmak üzere toplam 8 kişinin bulunduğu kanonun alabora olmasının ardından, durum yetkililere bildirildi. Bölgeye sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri hızla yönlendirildi. Olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri göle düşen 7 kişiyi başarılı bir şekilde kurtardı. Ancak, 15 yaşındaki çocuğun bulunmasına yönelik arama çalışmaları sürmekte.

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