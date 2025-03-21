Serdivan’da Cinayet ve Silahlı Saldırı Tutuklaması

Olayın Gelişimi

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde market işleten 45 yaşındaki Doğan G., kirasını yaklaşık 3 katına çıkaran sözde mülk sahibini öldürdükten sonra, 2 iş yeri ve 1 eve pompalı tüfekle saldırıda bulundu. Olayın ardından, polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye gönderildi. Dünkü olay, Serdivan ilçesinde 4 farklı noktada hareketli dakikalar yaşattı.

İddialar ve Saldırı

Medeniyet Bulvarı üzerinde market işleten Doğan G., mülk sahibi 46 yaşındaki Mehmet Bal ile yaklaşık 100 bin liralık kira artışı nedeniyle tartışmaya girdi. Tartışmanın ardından Doğan G., pompalı tüfekle Mehmet Bal’ı vurup öldürdü. Öncesinde iş yaptığı bir gayrimenkul ofisinin camına da ateş açtıktan sonra, bölgeden motosikletle ayrılarak Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’ndaki toptan satış yapan bir markete yöneldi. Daha önce mal temin ettiği bu market de hedef alındı.

Polis Müdahalesi

Yarım saat gibi kısa bir sürede, Erenler ilçesinde bir emlakçının evine de kurşun yağdıran şüpheli, toplam 7-8 kişi için plan yaptığı bilgisi edinildi. Seçtiği adreslerin, alacak-verecek meselesi bulunan kişiler olduğunu gösterdiği iddia ediliyor. Doğan G., 5. adresine ilerlerken Adapazarı ilçesinde yakalandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Üzerinde birçok fişek bulunan saldırgan, ardından Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemler sonrası mahkemeye sevk edildi.