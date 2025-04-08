Serdivan’da Dansçı T.T. Ölü Bulundu

OLAYIN DETAYLARI

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde, 30 yaşındaki dansçı T.T, arkadaşları tarafından evinde ölü halde bulundu. Arkadaşları, T.T’den haber alamayınca evine gitmeye karar verdi. Evde yapılan kontrolde, genç kadının hareketsiz yattığı fark edildi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, T.T’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Olayın ardından polis, durumu incelemek için çalışma başlattı ve intihar ihtimali üzerinde duruyor. Ayrıca, genç kadının daha önce intihara teşebbüs ettiği iddiaları da gündeme geldi.