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Serdivan’da İki Uyuşturucu Şüphelisi Yakalandı

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde, evin bir odasında iklimlendirme sistemi ile uyuşturucu yetiştiren iki kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde uyuşturucuya karşı kararlı bir mücadele yürütüyor. Bu bağlamda gerçekleştirilen operasyonda, E.P. (41) ve S.H.M. (37) isimli iki şüpheli evlerinde gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Yapılan incelemelerde, 19 kilo 650 gram skunk maddesi, iklimlendirme sistemi ve çok sayıda bitki besini ele geçirildi. Jandarma karakolunda işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. E.P. tutuklanırken, S.H.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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