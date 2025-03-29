Serdivan’da Kano Kazası: Arama Devam Ediyor

Sakarya’nın Serdivan ilçesinden Sapanca Gölü’ne açıldıktan sonra meydana gelen şiddetli rüzgar nedeniyle alabora olan kanodan düşen 15 yaşındaki gencin arama çalışmaları ikinci günde de aralıksız devam ediyor. Arama çalışmalarında 2 sonar cihazı, 11 bot ve 110 kişilik ekipler, hem karadan hem de havadan, kaybolan genci bulmak için büyük bir çaba gösteriyor. Gölde, gencin kullandığı kanoya ulaşılırken, kendisinden herhangi bir iz elde edilemedi.

Olayın Anı Ve Eğitmenin Açıklamaları

Gölpark mevkiinde gerçekleşen olayda, Sapanca Gölü’ne açılan bir eğitmen ve toplamda 8 kişinin bulunduğu kano, aniden şiddetli rüzgarın etkisiyle alabora oldu. Olayın ardından sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Jandarma ve AFAD ekipleri, göle düşen 7 kişiyi kurtarırken, 15 yaşındaki çocuğun bulunması için arama çalışmaları başlatıldı. İkinci gün sabahı, bölgeye gelen ekipler arama çalışmalarına devam etti. Çevre illerden gelen polis ve dalgıç ekipleri, AFAD, itfaiye ve jandarma ile birlikte toplam 110 kişilik bir ekip, kaybolan Kağan Ege Baran’ı bulmak için 4 dron, 2 sonar cihazı, 11 bot ve bir arama helikopteri ile gölü didik didik ediyor.

Valinin Ziyareti Ve Eğitmenin Açıklamaları

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, arama çalışmalarının yapıldığı alanı ziyaret ederek, Baran’ın ailesi ve olay sırasında yanında bulunan eğitmen Safa Köse ile görüştü. Eğitmen Köse olay sırasında yaşananları şöyle anlattı: “Biz normal suya çıktık, hava gayet elverişliydi. Suyun içerisinde iken, havanın kötüleştiğe dair bir telefon aldım ve çocuklara karaya yönelmeleri için talimat verdim. 30 saniye ile bir buçuk dakika arasında birden toz bulutu, rüzgar ve dalgalar geldi. Yaklaşık 2 metre boyunda dalgalar oluştu. Elimden geleni yaptım, o dalgalar arasında görebildiğim herkesi kurtardım. Suda birini görünce hemen suya atladım, onun yanına gittim. Belki bir kulaç daha atamaz, su yutar diye onu almak istedim fakat diğerlerini göremedim; onları görseydim hepsini almaya çalışırdım.”