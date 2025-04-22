Serdivan’da Kavga, 14 Tutuklu Var

SERDİVAN’DA TUTUKLULARIN SAYISI ARTMAKTA

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde meydana gelen ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavgaya dair tutuklu sayısı artmaya devam ediyor. Son gelişmelerle birlikte tutuklu kişi sayısı 14’e ulaştı. Kavga, 6 Nisan gecesi Beşköprü Mahallesi’nde çocuklar arasında başlayan bir tartışmayla başladı ve zamanla ailelerin de dahil olduğu kanlı bir olaya dönüştü. Bu kavgada Yaşar Özyurt, oğulları Onur Özyurt (24) ve Özgür Özyurt (21) ile Fahri Yıldız ve Volkan Yıldız hayatlarını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

POLİS OPERASYONLARI DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan 11 kişiden işlem sonrası adliyeye sevk edilerek tutuklanmıştı. Olayın yaşandığı geceye dair yapılan soruşturmalar sonucu polis ekipleri, T.Y., A.Y., B.Y. ve hastanede tedavi gören S.Y.’yi gözaltına alarak adliyeye gönderdi. Şüphelilerin hakim karşısında yaptığı savunmalar sonrası, T.Y., B.Y. ve S.Y. tutuklanırken, A.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu gelişmelerle birlikte, totalde tutuklu olan kişi sayısı 14’e yükseldi.