Serdivan’da Kenevir Yetiştiren Şüpheli Tutuklandı

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde, iklimlendirme sistemi kullanarak evin bir odasında kenevir yetiştiren iki şüpheliden biri tutuklandı. Evde gerçekleştirilen aramalarda 19 kilo 650 gram skunk maddesi ele geçirildi.

YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ

Jandarma ve narkotik ekipleri, Serdivan ilçesindeki bir evde kenevir yetiştirildiğine dair ihbar aldı. Bunun üzerine Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, dün E.P. (41) ve S.H.M. (37) isimli şüphelilerin ikametlerine baskın düzenledi. Aramalarda, 19 kilo 650 gram skunk maddesi, iklimlendirme sistemi ve çeşitli bitkiler bulundu.

ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan şüphelilerden E.P., mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli S.H.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.