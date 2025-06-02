Serdivan’da Kurban Denetimleri Yapılıyor

DENETİMLER BAŞLADI

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde, kurban satış ve kesim yerlerinde düzenin ile hijyenin sağlanması amacıyla denetimler yapılıyor. Belediyeden gelen açıklamaya göre, Serdivan Kaymakamlığı İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından 2025 yılı Kurban Bayramı öncesinde alınan kararlar doğrultusunda zabıta ekipleri, kurban satış ve kesim alanlarında denetimlerine start verdi.

Çalışmalar, vatandaşların kurban ibadetlerini dini kurallara, sağlık koşullarına ve çevre temizliğine uygun bir şekilde yapmalarını sağlamak için yürütülüyor. Bu çerçevede, yaklaşık 60 kurban satış ve kesim noktasında düzen ve hijyenin sağlanması hedefleniyor. Denetimler, İl Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından koordine ediliyor ve bu komisyon, Serdivan Belediye Başkanlığı, İlçe Müftülüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Serdivan Şubesi’nin temsilcilerinden oluşuyor.

KAPSAMLI DENETİMLER YÜRÜTÜLÜYOR

Ekipler, kurbanlık hayvanların sağlık kontrollerinden kesim alanlarının fiziki durumuna kadar pek çok konuda titiz bir değerlendirme yapıyor. Bu sayede, Kurban Bayramı süresince vatandaşların güvenli ve sağlıklı bir ortamda ibadetlerini yerine getirmeleri için gerekli önlemler alınıyor.